Били Айлиш и Финиъс с нов мениджър

Джейсън Оуен от "Сендбокс ентъртейнмънт" е новият мениджър на певицата Били Айлиш и брат й Финиъс, който я продуцира. Техни клиенти са още Кейси Мъсгрейвс и Келси Балерини, съобщи "Билборд", цитирано от БТА.

Клиенти на "Сендбокс" получиха пет награди на Академията за кънтри музика, включително за шоумен на годината на Балерини, певица на годината (Балерини и Мъсгрейвс), група на годината ("Литъл биг таун").

Досегашни мениджъри на Били Айлиш и Финиъс бяха Дани Рукасин и Брандън Гудман, учредители на "Бест френдс".

Били Айлиш има 44 песни в класацията за сингли "Хот 100" на Билборд" с Русакин и Гудман. Сред тях е заемалият първо място хит Bad Guy. Тя получи и 32 номинации за наградите "Грами", като спечели "голямата четворка" - за песен, запис, албум и нов изпълнител на годината, през 2020 г. Тя и Финиъс са лауреати на две награди "Оскар" за песните No Time to Die от филма за Джеймс Бонд "Смъртта може да почака" и What Was I Made For от "Барби".