Следвайки световните тенденции, електронните спортове (eSports) бележат ръст и на българския пазар. Все повече млади хора се обръщат към тази вече не толкова нова, но все така актуална дисциплина, превръщаща страстта към гейминга в съвсем истинска професия - доходоносна и перспективна.

Далеч от изненадващо, електронните спортове продължават да бъдат важна част и от сайта на най-големия букмейкър в България.

Българските eSports играчи не са за подценяване

Днес електронните спортове са нещо много повече от хоби и развлечение - те се превръщат в професия, а играчите - в спортисти, макар и по един различен начин. Тук трябва да се отбележи, че българските eSports състезатели никак не са за подценяване.

Според платформата eSports Earnings, следяща успехите на професионалните играчи в цял свят, страната ни се намира в Топ 30 на държавите с най-успешни eSports играчи. Родните гладиатори на дигиталната арена са заработили общо над 10 милиона долара, което само по себе си е впечатляващо.

Най-сериозен “дан” за това има стратегията Dota 2, където българските играчи са заработили над 5 милиона долара. Тази игра е следвана от заглавия като CS:GO, League of Legends, Heroes of the Storm и Paladins.

При Dota 2, например, България разполага с отдавна доказали се играчи като Иван “MinD_ContRoL” Иванов, който може да се похвали, че е член на легендарния отбор Team Liquid. Неговите печалби от електронни спортове се оценяват на повече от 4.7 милиона долара, което е доказателство, че геймингът всъщност наистина може да те направи милионер.

Сериозен е интересът на българските играчи и към играта CS:GO (Counter-Striker: Global Offensive). Пример за родна звезда в тази дисциплина е Цветелин “CeRq” Николов, който е бивш състезател на известния отбор Evil Geniuses.

Внимание заслужават още играчи като Божидар “bzm” Божилов (Dota 2), Николай “Nikobaby” Николов (Dota 2) и Здравец “Hylissang” Гълъбов (League of Legends). Всички те са примери за това, че eSports сцената у нас се развива и все повече талантливи играчи намират поле за изява.

Има ли и успешни български eSports отбори?

Добре позната практика е добрите български eSports играчи да играят за чуждестранни отбори. Това е нормално, имайки предвид, че в чужбина сцената е далеч по-развита, а възможностите за изява са повече.

Това обаче не означава, че няма и изцяло български отбори, които се опитват да пробият на световната арена.

Един от най-добрите примери за това е отборът ни по CS:GO - Skade, който може да се похвали с приходи от почти 1 милион долара вследствие на своите успехи. Пример за това е отборът 500, съставен от бивши играчи на Skade, както и FATE - друг роден състав, който все по-усилено се развива на сцената и името му започва да се чува.

Турнири и събития на територията на България

За да бъде българската eSports сцена добре развита, то са нужни непрекъснати и все по-големи събития. За щастие, има немалко такива, които стават все по-разпознаваеми в eSports общността - както сред състезателите, така и сред феновете.

Сред тях попадат:

Dota Masters Bulgaria 2024 - турнир с награден фонд от $11 089, който събира най-добрите Dota 2 играчи в страната.

- турнир с награден фонд от $11 089, който събира най-добрите Dota 2 играчи в страната. A1 Gaming League - един от най-големите български eSports лиги, обхващащ различни игри като CS:GO, League of Legends и FIFA.

- един от най-големите български eSports лиги, обхващащ различни игри като CS:GO, League of Legends и FIFA. Lorgar Cup: Bulgarian Closed Qualifier - турнир, който дава възможност на местни играчи да се класират за международни събития.

Какви са големите предизвикателства на българската eSports сцена?

Въпреки растежа на eSports индустрията в България, има няколко ключови предизвикателства, които трябва да бъдат преодолени, за да може сцената да стане още по-развита и атрактивна.

Първата от тях, очевидно, е привличането на още по-големи спонсори. В сравнение със САЩ, Западна Европа и някои страни в Азия, родните отбори получават значително по-скромни спонсорски контракти от корпоративния свят. Компаниите у нас все още не осъзнават напълно мащаба на електронните спортове, което ги спира да бъдат активни в подкрепянето им.

Недостатъчната инфраструктура е друг належащ проблем. Все още липсват специализирани eSports арени и тренировъчни центрове за професионалните играчи. А тук базата е също толкова важна, колкото и при останалите спортове.

И не на последно място - все още неясна регулация. Няма конкретни закони или регулации, свързани с eSports в България, което може да затрудни развитието на индустрията.

Заключение

Въпреки тези пречки, eSports в България има потенциала да продължи да расте, като привлича нови играчи, инвеститори и зрители. С повече подкрепа от частния сектор и по-добра инфраструктура, страната може да се утвърди като регионален лидер в електронните спортове. Талантът у нас е налице, остава и да бъде подкрепен по един подобаващ начин.

