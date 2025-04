Таря Турунен и Марко Хиетала с концерт в София довечера

Таря Турунен и бившият ѝ колега от Nightwish Марко Хиетала ще имат концерт в зала „Асикс арена", в София довечера.

Той ще бъде открит от групата Symphonity.

На 2 април Таря Турунен и Марко Хиетала гостуваха на варненската публика с концерт в Дворец на културата и спорта, предаде БТА.

Таря Турунен издаде миналата година албума Best of Tarja – Living the Dream, с най-големите хитове от соловата й кариера. Двамата с Марко Хиетала направиха дуета Left on Mars, който вече се радва на интереса на феновете. За концертите от турнето тя е подготвила селекция от най-любимите парчета на феновете, както и нейни лични избори. Таря Турунен и Марко Хиетала ще пеят и песни от времето им в Nightwish.

Познати като първата чешка симфоник пауър метъл банда, Symphonity са официалната съпорт група в турнето Living the Dream Together Tour. Групата има издадени три студийни албума и един лайв албум, включващ записи отвропейското им турне. В момента Symphonity са по-силни от всякога и са готови да заявят присъствие и на световната сцена, коментират от СМЕ.