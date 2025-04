Белгийците от Hooverphonic на концерт у нас със струнен квартет

Белгийската група, известна със смесване на поп, рок и електронна музика, ще забие в София на 10 април в столичен клуб, с което ще отбележи 25-годишнината от издаването на емблематичния си албум The Magnificent Tree. Той им донася международен успех и включва хитове като Mad About You и Vinegar & Salt. За концерта Hooverphonic водят със себе си и струнен квартет.

Групата е създадена през 1995 г. от Алекс Калиър, Реймънд Гиъртс и Лизе Садониус. По-късно като соло вокал към тях се присъединява Гийке Арнаерт.