Азис: Окото ми не мигна, когато баща ми умря, израснах с чудовищно насилие

Никога не съм го обичал. Винаги ме е било срам от него. И дори когато умря, окото ми не мигна. Това каза певецът Азис за баща си Троян Боянов, който почина през 2021 година.

"Бащи и мъже, които биете жените си, децата ви утре, ако това има значение за вас, няма да ви погледнат. Както аз не погледнах баща си", обърна се към мъжете той.

"Израснал съм в семейство, в което е имало чудовищно насилие. Заради алфа мъжкар, който не може да си прибере еди-какво си в гащите. Имало е опит за насилие над мен, не съм го обичал, защото не можеш да обичаш някой, който бие майка ти. Да го видиш как с ръцете си смазва майка ти. Как да го обичаш после?", попита Азис пред NOVA.

По думите му той дълги години много е искал да е нормален. "Много исках да съм хетеросексуален", допълни той.

"Любовта е болест и най-много мразя да съм влюбен. Най-мразя. Това е болест, това е вирус. То те разболява, то те прави идиот, то те прави слаб", коментира певецът.