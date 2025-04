Лана Дел Рей пусна първия сингъл от предстоящия си албум (Аудио)

Певицата Лана Дел Рей пусна първия сингъл, озаглавен Henry, Come On, от предстоящия си нов албум, който е планирано да излезе на 21 май, предаде ЮПИ.

Новата продукция на изпълнителката ще се казва The Right Person Will Stay.

"Щастливи сме, че можете да чуете няколко песни, които предстоят преди фестивала "Стейджкоуч", написа тя в публикацията за обявяването на албума през ноември, визирайки тридневния фестивал в Индио, щата Калифорния.

Музикалният форум започва на 25 април, а в него ще участват също Нели, Трейси Лоранс, Сами Хейгър и др.

Часове след като публикува аудиото на Henry, Come On в "ЮТуб", сингълът събра почти 10 000 коментара, отбелязва ЮПИ.

"Как може някой да напише нещо толкова смислено и дълбоко... Тя буквално разказа цял филм в тази песен", пише един от феновете, цитиран от БТА.

Henry, Come On е и първият сингъл на Дел Рей за 2025 г. Последният й албум Did You Know That There's a Tunnel Under Ocean Blvd беше издаден през март 2023 г.