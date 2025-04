Елтън Джон оглавява британската класация за албуми с Who Believes In Angels? - съвместна продукция с американската авторка на песни Бранди Карлайл, предаде ДПА, цитирана от БТА.

Това е десетият албум на музиканта, успял да стигне до най-високото място в британския чарт. Така той се изравнява по брой на продукции, оглавявали подреждането с Кайли Миноуг и Майкъл Джексън.

"Работата с Бранди (мой партньор при писането на песни), Бърни (Топин) и (продуцента) Андрю (Уот) по този албум беше едно от най-значимите музикални преживявания в живота ми", каза Елтън Джон, който е на 78 години.

Той за последен път беше начело на британската класация за албуми през януари с Diamonds, компилация с най-големите му хитове, припомня ДПА.

Елтън Джон също така се присъединява към впечатляваща група изпълнители, сред които Ед Шийран, Дейвид Боуи, Тейлър Суифт и Ариана Гранде, които през последните 35 години са имали два албума номер едно в рамките на шест месеца.

Другите продукции на Елтън Джон, стъпили на върха на чарта, са Don't Shoot Me I'm The Only Piano Player, Goodbye Yellow Brick Road, Caribou, Elton John's Greatest Hits, Sleeping With The Past, The Very Best Of Elton John, Good Morning To The Night, The Lockdown Sessions, припомня ДПА.

Карлайл стъпва на върха на британската класация за първи път. Тя каза, че това е "сбъдната мечта за мен, тъй като направих този албум с моя абсолютен герой и скъп приятел Елтън Джон".

Втората позиция в чарта за албуми е за Сабрина Карпентър и продукцията й Short N' Sweet. Третото място е за групата "Блек кънтри ню роуд" с Fоrеvеr Howlong. Четвъртото място е за Ариана Гранде с Eternal Sunshine, следвана от Ед Шийран с албума Plus Minus Equals Divide Multiply.

Британската класация за сингли е оглавявана от Алекс Уорън с парчето Ordinary, следван от Чапъл Роан с Pink Pony Club. Трети се нарежда Ед Шийран с Azizam.