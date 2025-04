Лейди Гага представи новия си албум на фестивала "Коачела"

Певицата Лейди Гага изнесе представление, достойно за готически сън в първата вечер на фестивала "Коачела" в Калифорния пред многобройна публика, предадоха АФП и Ройтерс.

Хедлайнерката зарадва "малките чудовища", както са известни нейните фенове, с концерт около час и половина сет, който включваше симулация на смърт и възкресение.

Лейди Гага отдели специално място на новия си албум, но публиката запя още с първите ноти на най-големите й хитове като Paparazzi и Bad Romance.

"Обичам ви", каза тя на публиката няколко пъти, отбелязва Ройтерс.

В типичния си стил певицата смени няколко костюма, включително червена рокля, черно трико, бяла рокля с пера и метална броня с пелерина.

Лейди Гага се готви да изнесе поредица от концерти за турнето си Mаyhem Ball, посветено на новия албум. Той стига до първо място в класацията на "Билборд", превръщайки се в седмия й албум, оглавил чарта. Продукцията дебютира и под номер едно в британската класация за албуми, припомня Ройтерс. Сред песните от албума, които се класират на първите места в класациите, са Die With a Smile, която е съвместна с певеца Бруно Марс, и Abracadabra.

През 2017 г. Лейди Гага замести като хедлайнер на "Коачела" Бионсе, чието участие бе отменено по медицински причини, припомня Ройтерс.

Рапърката Миси Елиът също направи експлозивно шоу на фестивала в Калифорния, като смеси хитове като Lose Control, Get Ur Freak On и Work It с психеделични визуализации и светлини, отбеляза АФП, цитирана от БТА.

Сред другите изпълнители, които наелектризираха публиката в калифорнийската пустиня, бяха американският певец Бенсън Буун, британската група "Продиджи", тайландската рапърка Лиса и южноафриканската звезда Тайла.

Фестивалът "Коачела" се провежда два уикенда - от 11 до 13 април, както и от 18 до 20 април.