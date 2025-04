Рапърът Плейбой Карти се завърна на челна позиция в класацията на "Билборд" за албуми

Рапърът Плейбой Карти се изкачи с една позиция нагоре до първото място в класацията на "Билборд" за албуми, съобщи сайтът на изданието.

Изпълнителят си възвърна лидерството в чарта с 64 000 еквивалентни единици от албума MUSIC, продадени за едноседмичния период на отчитане.

Завръщайки се на челна позиция, Плейбой Карти отбелязва трета непоследователна седмица на върха в класацията Билборд 200, след като я оглавяваше с MUSIC две поредни седмици в края на март.

Ариана Гранде, която миналата седмица беше начело в чарта, е отстъпила на второ място с 56 500 продадени еквивалентни единици от албума Eternal Sunshine.

Следват рапърите Партинекстдор (PARTYNEXTDOOR) и Дрейк с 56 000 продадени еквивалентни единици от $ome $exy $ongs 4 U.

Челната петица в албумната класация се допълва от певицата Сиза със SOS (54 000 продадени еквивалентни единици) и рапъра Кендрик Ламар с GNX (53 000).

В Топ 10 на Билборд 200 намират място още Сабрина Карпентър с Short n' Sweet, Морган Уолън с One Thing at a Time, Бед Бъни с Debi Tirar Mas Fotos, Елтън Джон и Бранди Карлайл с Who Believes in Angels? и Етел Кейн с Preacher's Daughter, съобщава БТА.