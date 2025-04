Пост Малоун закри първия уикенд на фестивала "Коачела" в САЩ (Видео, снимки)

Рапърът Пост Малоун закри в неделя първия уикенд на фестивала "Коачела" в Индио, Калифорния, по време на който се изявиха звезди като Били Айлиш и Чарли Екс Си Екс, предаде АФП.

Един от забележителните моменти беше появата на Бърни Сандърс.

Вторият фестивален уикенд ще се проведе от 18 до 20 април със същия състав, като се очакват и няколко изненади, пише БТА. Post Malone had to be the worst coachella headliner of all time. pic.twitter.com/YDhnnEopuw — ᗩᒪT ᖴᖇOGGY (@AltFroggy) April 14, 2025

Около 100 000 посетители на фестивала понесоха високите температури и дългите опашки през изминалите три дни за първия фестивален уикенд, сред хедлайнерите на който бяха Лейди Гага, Чарли Екс Си Екс и "Грийн дей".

Преди появата на Пост Малоун на сцената се изявиха звездата на хип-хопа Меган дъ Стелиън, германските пионери на електронната музика "Крафтверк", американският рапър и певец Шабузи и южнокорейката Джени. Post Malone - Sunflower (Live from Coachella 2025)pic.twitter.com/vxDZgs9u4g — task (@ImRealTask) April 14, 2025

Френското дуо Polo & Pan, което се прочу със своята електронна музика, повлияна от тропическите нотки, отбеляза второто си участие на "Коачела" в неделя. Пол Арман-Делил и Александър Гриншпан казаха, че за тях е чест да се завърнат в калифорнийската пустиня с отговорността да представят Франция.

Участие в първия фестивален уикенд взеха още Трой Сиван, Лорд и Били Айлиш.

Сенаторът от Върмонт Бърни Сандърс взриви тълпата с изненадващата си поява, призовавайки американците да се събудят от политическата апатия.

Лейди Гага откри шоуто в петък вечер с грандиозно изпълнение, по време на което смеси парчета от новия си албум с най-големите си хитове, преди експлозивната изява на рапърката Миси Елиът. Post Malone going in Circles live @ Coachella 2025 pic.twitter.com/djYTr8hHoJ — Jsane (@Jsane7263) April 14, 2025

На фестивала "Коачела" в калифорнийската пустиня прозвуча и класическа музика.