След 20 г. грозна вражда Елтън Джон каза на Мадона “Прости ми” и се прегърнаха

Кралицата на попа призна, че също имала нужда да застане лице в лице с рок легендата и да заровят томахавката

След повече от 20 г. вражда и горчиви обиди Мадона и сър Елтън Джон се прегърнаха. Случи се зад кулисите на шоуто “На живо в събота вечер” по Ен Би Си, където 78-годишният рок идол бе поканен да изпълни песен от новия си албум “Кой вярва в ангели?”. Двамата дори се снимаха заедно като доказателство, че между тях вече няма лоши чувства.

“Най-накрая заровихме томахавката!!!, написа Мадона в текст към публикуваното в инстаграм фото. - През десетилетията се чувствах наранена, че някой, на когото се възхищавах толкова много, споделя публично неприязънта си към мен като изпълнителка. Не разбирах това.”

След като чула, че Елтън Джон е музикалният гост на шоуто “На живо в събота вечер”, поп иконата “решила да отиде” непременно.

“Трябваше да отида зад кулисите и да се изправя срещу него - пише тя. - Когато го срещнах, първото нещо, което излезе от устата му, беше: “Прости ми”, и стената между нас падна. Прошката има могъщо въздействие. След минути се прегръщахме. Мадона разкри още, че звездният ѝ колега е написал песен за нея и иска да работят заедно. А британецът признал, че той е

основната причина за сръдните заради “голямата си уста”

Първите искри между звездите на световната музикална сцена прехвърчат през 2002 г., когато Елтън Джон се изказва твърде критично срещу саундтрака към филма “Не умирай днес” от поредицата за Джеймс Бонд. Автор на музиката е Мадона. За създателя на тотални хитове обаче това е “най-лошата мелодия за Бонд, писана някога”.

Но това е само началото на саркастичните забележки, които идват основно от изпълнителя на “Рокетмен”. През 2004 г. по време на връчването на наградите Q, за които Мадона е номинирана за най-добра песен на живо, той публично я обвинява, че пее на плейбек. “Мадона, най-добра песен на живо? Откога синхронизирането на устните е пеене на живо? Съжалявам за това, но мисля, че всички, които пеят на плейбек на сцената, когато сте платили, например, 75 паунда, за да ги видите и слушате, трябва да бъдат застреляни. Затова съм извън нейния списък с коледни картички, но дали ми пука? Не”, казва тогава Елтън Джон.

Представителката на Мадона - Лиз Розенбърг, отвръща на удара: “Мадона никога не пее на плейбек, нито прекарва времето си в нападки срещу други артисти. Тя изпя всяка нота от турнето си Re-Invention на живо и не се срамува, че е била добре платена за упоритата си работа. Елтън Джон остава в списъка ѝ с коледни картички, независимо дали е мил... или заядлив.”

Седмица по-късно в интервю за сп. “Ролинг Стоун” Елтън Джон споделя, че изпитва голямо уважение към Мадона като новаторка, но е категоричен, че вече е на 57 г. и говори само това, което мисли. Минават няколко години на ледени отношения, но поне за известно време конфликтът между двамата изглежда замразен.

До 2012 г., когато Мадона побеждава Елтън Джон на наградите “Златен глобус”. Тя печели приза за най-добра оригинална песен за Masterpiece от филма W.E. (певицата е сценарист, режисьор и продуцент на лентата), която се състезава с Hello Hello на конкурента ѝ от анимационния филм Gnomeo & Juliet. Преди началото на шоуто на червения килим роклегендата казва, че тя “няма никакъв шанс”. Затова и победата ѝ е истински шок за него. Камерите тогава запечатват лицето му, което издава, че е бесен. Съпругът му Дейвид Фърниш също се включва в пререканието. Във фейсбук той пише, че победата на Мадона само показва как тези награди нямат нищо общо със заслугите. Речта на певицата при връчването пък била смущаваща със своя нарцисизъм.

Месец по-късно рицарят на Британската империя продължава да сипе обиди. В интервю за австралийска медия той нарича кралицата на попа “кошмарна” и предрича край на кариерата ѝ.

“Прилича на панаирджийска стриптийзьорка”,

е мнението му за нея. Съветва я да се откаже колкото се може по-бързо от танците, ако не си е загубила здравия разум.

“Когато бях в гимназията, го видях да пее и това промени хода на живота ми - написа певицата след новината за сдобряването. - Винаги съм се чувствала като аутсайдер, докато растях, но гледайки го на сцената, разбрах, че е добре да си различен.” Мадона разкри още, че благодарение на човека, пред чийто талант се е прекланяла, е усетила трансформиращата сила на музиката.

“Благодарен съм, че можем да продължим напред. Все повече съм обезпокоен от всички разногласия в нашия свят в момента - отвърна на жеста доскорошният критикар. - И ти, и аз бяхме приети с цялото си сърце и прегърнати от общности, които са под заплаха по целия свят. Като се обединим, надявам се, че можем да направим страхотни неща за тези, които наистина се нуждаят от подкрепа.”

Елтън Джон призна пионерската роля на русокосата фурия като артист, както и борбата ѝ в защита на жертвите на СПИН от 1980 година насам. Известно е, че британският музикант през 1992 г. създаде фондация, събрала милиони долари за просвета и превенция по отношение на ХИВ. Всъщност през 2023 г. сър Елтън направи първа стъпка към смекчаване на твърдия тон, като благодари на Мадона за целия ѝ принос в усилията да не бъдат стигматизирани хората, страдащи от болестта.

Преди няколко месеца един от най-успешните певци, композитори и пианисти, продал над 450 млн. албума по света, разкри, че ослепява заради очна инфекция и вече не може да чете и да вижда нотите. Преживените

премеждия вероятно са го накарали да се смири

и да потърси примирие с хората, с които е враждувал.

Но макар в битката между двамата музикални титани изпълнителят на тоталния хит “Свещ на вятъра” да е бил по-активният, медиите наричат Мадона не само кралица на поп музиката, но и кралица на междуличностните конфликти. Помнят се нейните пререкания със звезди като Кевин Костнър, Марая Кери и Пинк. Тя успя да потуши разрива си с Шер, но този с рапъра Фифти Сентс още отеква в ушите на феновете. “Материалното момиче” показа също, че не търпи работата ѝ да бъде сравнявана с тази на други звезди, както личи от 8-годишните ѝ спорове с Лейди Гага и войната на думи с Джанет Джаксън. Затова и мнозина сега се питат дали искрено е простила на своя именит колега и дали наистина обещанието им за сътрудничество ще даде резултат.