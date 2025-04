Рапърът Уиз Калифа се завръща с нов албум, който е продължение на микстейпа Kush + Orange Juice от 2010 г., предаде Асошиейтед прес.

Kush + Orange Juice 2 ще излезе на музикалния пазар на 18 април - 15 години след оригиналния проект и 10 години след друг хитов проект на изпълнителя - песента See You Again.

Хитовото парче, записано от Уиз Калифа в сътрудничество с певеца Чарли Пут, е включено в саундтрака към филма "Бързи и яростни 7".

See You Again, получила диамантен сертификат и превърнала се в една от най-емблематичните песни на десетилетието, е посветена на актьора Пол Уокър. Уокър - една от водещите звезди на филмовата поредица "Бързи и яростни", загина в автомобилна катастрофа през ноември 2013 г.

"Много изпълнители се придържат към това, което първоначално ги е оформило. Така че наистина се чувствам благословен и благодарен, че имам зад гърба си такива песни", споделя Уиз Калифа.

Албумът Kush + Orange Juice 2 включва сътрудничества на рапъра със звезди като Гъна, Дон Толивър, диджей Куик, Джуси Джей, Тай Дола Сайн, Теръс Мартин, Кърънси и други.