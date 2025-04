Обвиниха Меган Маркъл в плагиатство

Херцогинята на Съсекс Меган Маркъл бе въвлечена в спор за плагиатство. Британска писателка Мел Елиът съобщи, че е изпратила писмо до съда, в което обяснява, че има поразителни прилики между първото детско телевизионно предаване на Меган и собственото ѝ творчество, пише "Дейли мейл". @PearlPowerBook are books aimed at 4-7 years and are all about gender equality. https://t.co/xs0HLxCAQu pic.twitter.com/B2jvlvo4EY — MEL ELLIOTT (@Mellyelliott) February 12, 2019

"Пърл", анонсирана от херцогинята през юли 2021 г., е анимационна поредица за малко момиче, което се учи да бъде силно и да се вдъхновява от влиятелни жени в историята. Това беше ключово заглавие в сделката за 100 млн. долара, сключена между херцога и херцогинята на Съсекс и стрийминг гиганта Netflix през 2020 г.

Меган беше изпълнителен продуцент заедно със съпруга на сър Елтън Джон - Дейвид Фърниш, но шоуто беше спряно по-малко от година по-късно, а Меган бързо премахна всички препратки към него от уебсайта на продуцентската си компания Archewell.

Снощи световноизвестната детска писателка Мел Елиът разкри, че е изпратила юридическо писмо, в което се посочва, че е налице потенциално нарушение на авторските права. Става дума за неин герой - малко британско момиченце на име Пърл Пауър.

След това авторката и илюстраторка е изпратила още две персонални писма до Херцогинята на Съсекс. Children’s author accuses Meghan Markle of copying her creationhttps://t.co/Ud1ydYLQGB — GB News (@GBNEWS) April 20, 2025

Вчера вечерта Мел заяви:

"Меган е феминистка, която се застъпва за другите жени, така че бях разочарована и объркана, когато видях колко сходно е предложеното от Netflix предаване „Пърл" с моята собствена Пърл Пауър, която измислих преди 7 години.

Разбира се, не мога да знам дали някой от екипа ѝ го е гледал и се е вдъхновил от него, но приликите бяха твърде големи, за да ги пренебрегна.

Светът на изкуството и медиите е много конкурентен и се опасявам, че е доста често срещано явление влиятелни хора да откраднат работата на по-малко известни творци, макар че не твърдя, че това се е случило тук.

Това, което ме натъжи най-много, е, че след като насочих вниманието на Netflix и Archewell към приликите между моята Пърл и Пърл на Меган, моето възражение така и не беше признато. Нито Netflix, нито Archewell ми отговориха, а аз с удоволствие щях да допринеса и да сътруднича.

Към момента на обявяване на новото предаване на Меган Мел вече е написала три книги за Пърл Пауър. Те са публикувани през 2014, 2015 и 2016 г.

Третата има небивал успех, преведена е на японски, мандарин, корейски, френски, испански, италиански и холандски, както и е публикувана в Обединеното кралство и Америка.

Авторката и илюстраторка е добре позната и с книгите си за оцветяване за възрастни. Сред техните фенове са дори Райън Гослинг, Виктория Бекъм и Кейт Уинслет.

Мел Елиът започва да превръща своя персонаж Пърл Пауър в анимационен телевизионен сериал през 2019 г., две години преди обявяването на Меган за Netflix през 2021 г.