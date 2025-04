Хейли била луда фенка на Джъстин Бийбър, преследвала го 10 г. Пропуква ли се бракът

Хейли Болдуин изживяваше най-голямата мечта на милиони тийнейджърки, когато се омъжи за Джъстин Бийбър на перфектна сватба с думите "Докато смъртта ни раздели", зашити във воала й.

Двойката беше във връзка само от шест месеца, когато поп звездата шокира всички и направи предложението за брак с пръстен за 750 000 паунда, докато бяха на почивка с приятели на Бахамските острови през 2018 г.

Само 7 години по-късно обаче вече има онлайн спекулации, че бракът на Хейли и Джъстин Бийбър изглежда се пропуква. Те са подложени на огромно напрежение, докато се справят с реакцията на все по-непостоянните публични изблици на бившата тийн звезда и едновременно с това се справят с натиска от отглеждането на новороденото им дете Джак Блус.

И сега те са изправени пред ново безпокойство, след като видеоклип в YouTube стана популярен в интернет.В него се твърди, че Хейли е преследвала Джъстин повече от 10 години.

Това доведе до някои спекулации дали тяхната бурна романтика е била толкова спонтанна, колкото изглеждаше, или просто част от генерален план, изграден от Хейли.

Видеото може да е дълго само 20 минути, но изглежда, че е щателна деконструкция на "десетилетната мания" на Хейли Болдуин по Джъстин Бийбър, която, както се твърди във видеото, е продължила от 2009 до 2019 г., когато са се оженили.

Обвиненията варират от това, че тогавашната тийнейджърка е организирала случайни срещи, до предполагаемо имитиране на дейностите на бившата приятелка на Джъстин, Селена Гомез.

След като Гомес, която сега е сгодена за музикалния продуцент Бени Бланко, направи готварско шоу за HBO през 2020 г., Хейли последва примера й две години по-късно с подобен формат.

Източник каза на Daily Mail: "Имаше моменти, когато Селена правеше нещо или казваше нещо само за да може Хейли да отиде и да го направи по-малко от 24 часа по-късно."

Съобщава се, че самата Селена е била "в играта на Хейли през последните 15 години", според източник, който казва на Mail, че "е била наясно с поведението, когато е излизала с Джъстин".

Приятелите на актрисата намерили за наистина обезпокоително да видят всичко това да се разиграва в реално време, пише dir.bg.

Видеото показва примери на Хейли, която изглежда копира Гомес "дума по дума" в интервюта, проведени с интервал от дни.

Рисувайки Хейли, дъщеря на актьора Стивън Болдуин и племенница на Алек Болдуин, като "най-големия Belieber някога" - името, дадено на неговите предани фенове - видеото твърди, че тя "дебне в сенките и използва известните си приятели и холивудските връзки на баща си, за да хване Джъстин в капан".

Обвинения за подобно поведение за първи път се появиха през 2019 г., когато Дейна Роуз, бивш суперфен на Джъстин Бийбър, публикува видеоклип в YouTube, в който твърди, че е трябвало да си пише онлайн с Хейли за Бийбър.

Известно е, че феновете на певеца, който придоби слава в края на миналия век, имат телефонните номера на папараци в Ню Йорк и Лос Анджелис и им плащат, за да разкрият местоположението му.Вирусното видео продължава да твърди, че младата Хейли изглежда се появява на фона на редица видеоклипове на Джъстин, който поздравява фенове, докато е навън в Ню Йорк между 2009 и 2013 г.

Това е особено странно, като се има предвид, че тийнейджърите са били официално представени по това време и Джъстин е бил в къщата на Хейли с родителите си.

Стивън Болдуин дори черпи най-малката си дъщеря със среща и поздрав зад кулисите с певицата, когато тя е само на 13.

Кадрите показват как юношата Джъстин протяга ръка, за да стисне ръката на срамежливата Хейли, когато баща й ги представя.

"Тя е толкова голям фен на вашата музика", може да се чуе Стивън Болдуин да крещи в ухото на Джъстин, докато Хейли го гледа.

Въпреки това, в интервю за Vogue през 2019 г., отразявайки първата им среща, Хейли настоя: "Никога не съм му била супер фен. Не мислех за това по никакъв начин, освен за факта, че той беше сладък. Всички бяха влюбени в него."

Въпреки че по това време Хейли не се е интересувала от Джъстин, тя обясни в интервю с водещия на чат шоуто Джими Фалън, че след представянето им баща й Стивън и майката на Джъстин, Пати, "просто са се свързали като приятели".

Тя добави: "Поканихме ги у нас на следващия ден. Така че той и майка му просто дойдоха на семейна вечеря с мен и семейството ми и отидохме на боулинг."През 2011 г. Хейли беше на лилавия килим на премиерата на хитовия му музикален документален филм "Never Say Never", заради който лети от Ню Йорк за Ел Ей.

Имаше само една пречка. По това време Джъстин все още се срещаше със Селена Гомес. Това беше връзка, която плени милионите му фенки по целия свят, които нежно ги нарекоха "Джелена".

Четири месеца по-късно, когато Джъстин пътува до Ню Йорк, за да подкрепи Селена на премиерата на новия й филм "Монте Карло", Хейли е там като гост.

В ход, който изглежда доста странен в ретроспекция, тя е снимана на червения килим, държейки копие от лъскаво списание, на корицата на което сияе "Jelena".

Въпреки зараждащото им приятелство, една година по-късно Хейли може да се види на заден план, докато тълпа от крещящи момичета дават всичко от себе си на концерта на Джъстин в Rockefeller Plaza.

Докато певецът преминава бариерите, за да докосне ръцете на феновете си, бъдещата му съпруга не излиза напред, запазвайки достойнството си като страничен наблюдател, а не като упоен Belieber.

С течение на времето напрежението от славата започва да се отразява на Бийбър. До 2014 г. 19-годишният младеж потъва в дълбока депресия, която само се влошава с изтичането на годината и той посяга към наркотиците.

Двамата със Селена се разделят през същата година и Хейли, която по това време беше работила като модел за Topshop, не губи време да настъпи.

Тя е прекарала изминалите три години, за да стане все по-близка приятелка със сестрите Дженър, след като се появи в музикален видеоклип на тийнейджърския сърцеразбивач Коди Симпсън.

Кендъл и Кайли, също деца-звезди, след като придобиха слава в Keeping Up With The Kardashians чрез по-голямата си сестра Ким, се въртят в същите кръгове като Джъстин и бяха близки с него.

И така, когато Хейли и Джъстин се събраха отново за първи път от няколко години през април 2014 г., беше по-скоро като приятели, отколкото като фен и суперзвезда, и бяха забелязани да вечерят с Кендъл.

Хейли направи крачка напред в зараждащата се връзка с Джъстин осем месеца по-късно, когато започнаха да посещават църква заедно.

Скоро те щяха да обядват и да публикуват общи кадри в социалните си медии, като естеството на връзката им най-накрая се промени.

Първата им целувка се случва, когато Джъстин кани Хейли на суши и филм през ноември 2014 г.

Няколко седмици по-късно певецът присъства на нейния 18-ти рожден ден, но след като започват да циркулират слухове, че двамата се срещат, той иска да ги прекрати и публикува в своя Instagram: "Хората са луди. Аз съм супер необвързан и това е моя добра приятелка".

Хейли изглежда не виждаше нещата по този начин. Когато се появяват съобщения, че Джъстин се е "свързал" с певицата Холзи на Американските музикални награди през 2015 г., Хейли публикува видеоклип на себе си в социалните медии, на който изглежда унила в задната седалка на такси и моли шофьора да смени канала, когато се появява песен на Холзи.

Изглежда, че Джъстин е излизал и със Селена, и с Хейли - на различни етапи - през 2016 г., оставяйки феновете несигурни какво точно се случва.

В този момент видеото твърди: "Тя изглежда е развила ненаситна нужда да копира съперничката си". Когато Селена си татуира малка буква "g" зад лявото ухо, Хейли си прави почти идентична татуировка на точно същото място само 12 дни по-късно.

Докато Селена казва, че нейното е почит към по-малката й сестра Грейси, силно религиозната Хейли каза, че нейното "g" е за Джорджия, дъщерята на Чад Вийч, пасторът на Zoe Church, известната мегацърква Hillsong в Лос Анджелис, на която Селена, Джъстин и Хейли са членове.

Феновете също са съставили досие с примери на Хейли, носеща същите тоалети и бижута като актрисата от филма "Емилия Перес" и позираща точно като нея с дни или месеци разлика.

През 2018 г. Джъстин и Селена се събират за кратко, но това не продължава и само шест месеца след като са видени заедно за последен път, той каза "Да" на Хейли.

А предполагаемото копиране на Хейли изглежда е продължило и след като тя и Джъстин са се оженили.

През 2020 г. Хейли си направи друга татуировка с "J" и звезда на безименния си пръст в чест на сватбата им. Но феновете със зорки очи забелязаха, че шрифтът и стилът имат поразителна прилика с пръстена с буквата "J", който Джъстин беше купил на Селена осем години по-рано, когато бяха заедно, и се говори, че той й е предложил брак.

Интернет детективите разкриха повече случаи на предполагаемо копиране, когато Хейли започна да дава интервюта, в които повтаряше редица отговори на Селена "дума по дума".

Видеото завършва с твърдението: "Хейли прекара девет години, опознавайки Джъстин чрез щателно организирана кампания, изграждайки връзки с хората и поставяйки себе си около Джъстин колкото е възможно повече."

През 2022 г. Селена и Хейли направиха опит да решат проблемите си, когато позираха за обща снимка на гала за Музея на киноакадемията. Източник каза на телевизионното шоу на CBS Entertainment Tonight, че решението им да бъдат снимани е било, за да покажат на обществеността, че "няма лоши чувства помежду им".