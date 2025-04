Звездата от "Здрач" Кристен Стюарт се ожени

Актрисата Кристен Стюарт сключи брак с избраницата си Дилън Майер на скромна церемония в Лос Анджелис.

35-годишната звезда от "Здрач" и 37-годишната Майер се ожениха в неделя в мексикански ресторант. Двете размениха обетите си под чадър в двора на заведението. Congratulations Kristen Stewart & Dylan Meyer for your marriage! 💕 pic.twitter.com/uvxBnHJAmR — best of twilight (@archivetwilight) April 21, 2025

Младоженките бяха облечени семпло, а церемонията беше в тесен семеен и приятелски кръг.

Според източници на "Дейли мейл" Кристен и Дилън са се запознали през 2013 г., но връзката им започва през август 2019 г.

Преди това Стюарт имаше връзка с актьора Робърт Патинсън, с който изиграха Бела и Едуард в "Здрач", както и с моделът Стела Максуел.

Сценаристката Дилън и Кристен се запознали на парти в Лос Анджелис. Слуховете за годеж започнаха през лятото на 2021 г., когато и двете бяха забелязани да носят пръстен на лявата ръка.

През ноември същата година Стюарт потвърди, че двете са сгодени.

През февруари 2024 г. звездата от "Здрач" дори заговори и за разширяване на семейството.

"Не знам как ще изглежда семейството ми в бъдеще, но няма начин да не искам деца", каза Кристен.

Стюарт също споделя, че не се страхува от бременността и това да има дете, но е уплашена от раждането.