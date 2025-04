Кендрик Ламар и Сиза отново оглавиха класацията на "Билборд" за сингли

Кендрик Ламар и Сиза оглавяват за девета последователна седмица класацията на "Билборд" за сингли с Luther, съобщи изданието на сайта си.

С Luther Кендрик Ламар оглавява класацията за сингли за шести път, а Сиза - за трети. И за двамата изпълнители това е най-продължиталното властване в "Хот 100" с един хит.

Luther задмина Mood на рапъра 24kGoldn, който оглавяваше класацията осем седмици през 2020 - 2021 г. Най-дълго на първо място през този период се е задържал Роди Рич с The Box, пише БТА.

На второ място са Лейди Гага и Бруно Марс с хита Die With a Smile, с който прекараха пет непоследователни седмици начело.

Рапърът Дрейк е трети със сингъла Nokia.

Чапъл Роан повтори най-доброто си постижение - четвърто място с Pink Pony Club. Тя зае четвърто място в "Хот 100" и с Good Luck Babe! през септември миналата година. Пети е Алекс Уорън с Ordinary. Шабузи е шести с A Bar Song (Tipsy), след като хитът прекара рекордните 19 непоследователни седмици на върха от миналия юли.

Със седмото си място Lose Control на Теди Суимс поставя рекорд за най-много седмици в топ 10 на класацията "Хот 100" - 58.

Челната десетка се допълва с All the Way на рапъра БигЕкстаПлъг в сътрудничество с Бейли Цимерман, Beautiful Things на Бенсън Буун, и I'm the Problem на Морган Уолън.