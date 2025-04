Ройшийн Мърфи от поп дуото Moloko идва за концерт в Бургас

Ирландската певица Ройшийн Мърфи, добре позната от поп дуото Moloko, където заедно с Марк Брайдън създават хитове като The Time Is Now, Sing It Back и др., пристига в Бургас за голям концерт. Той ще бъде на 2 август на пристанището. Самостоятелната ѝ кариера е не по-малко впечатляваща - от италиански песни и даунтемпо хитове към енергични сингли като Let Me Know. След участията си на престижни фестивали като този в Гластънбъри, “Коачела” и емблематичното шоу в “Роял Албърт Хол” предстои изпълнителката да представи своето шоу в рамките на фестивала Burgas Summer Live.