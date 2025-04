Герои от комедия дел арте оживяват в платната на Надежда Стоянова

Интерпретации на герои от комедия дел арте оживяват в картини, които са част от изложбата на Надежда Стоянова - Nadia Clubb, утвърден художник с международна кариера.

Експозицията ѝ “Приказна фантазия”, наредена в галерия Vivacom Art Hall Oborishte 5, включва още флорални и други цветни композиции, абстрактни реплики на Джаксън Полок, както и триптих от многосерийни морско-небесни хоризонти.

Нейните картини се отличават с абстрактни и експресивни елементи, които пресъздават динамиката и красотата на колоризма като цяло. “След години работа в Лондон съм развълнувана да се завърна в София и да представя творбите си”, казва Надежда Стоянова.

Родена е на 26 декември 1973 г. Завършва бакалавър по сценография в София и магистратура в Central Saint Martins College of Art & Design в Лондон. Занимава се с живопис, сценография, интериорен и екстериорен дизайн, както и дизайн за презентации за London Fashion Week. В английската столица авторката работи по редица театрални проекти, включително мюзикълите The Hunting of the Snark и Canterbury Tales. Организирала е и е представяла творчеството си на изложби в различни лондонски галерии. Рисува с акрил, масло, вулканични акрилни пасти, контурни и стъклописни бои и др.

Изложбата може да бъде разгледана до 3 май с вход свободен.