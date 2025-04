Бианка Ченсори пак се разходи почти гола, този път в Майорка (Снимки)

Бианка Ченсори отново привлече вниманието с провокативния си стил, този път по улиците на Майорка. Тя беше облечена в черен боди с прашка и прозрачни клинове. Този избор на облекло идва на фона на спекулации за състоянието на брака ѝ с Кание Уест и неговите противоречиви изказвания.​

Въпреки напрежението, Бианка изглеждаше спокойна, докато паркираше своя луксозен SUV и влизаше в местен магазин, като задните ѝ части бяха ясно видими през тънката материя. Със зализана назад черна коса, тя отново предизвика сравнения с бившата съпруга на Кание Ким Кардашиян. Феновете продължават да я обвиняват, че копира стила на Ким.​

Ye’s wife, Bianca Censori was spotted leaving a wellness center with mental health professional Jayne Fitzmaurice in Spain. pic.twitter.com/Owcd2eBhsN — Yeezyrih (@Yeeezyrih) April 22, 2025

Това е пореден случай, в който Бианка се появява почти гола. Най-запомнящият се беше на наградите "Грами" през 2025 г., където носеше напълно прозрачна рокля.​

Въпреки че Испания няма строги правила за облеклото, тоалетът й предизвика дебати относно обществената приличност. През 2023 г. в Италия тя почти се сблъска със законови последици заради разходки в почти голи тоалети, рискувайки глоба от 10 000 евро и дори затвор.​

Според италианското законодателство, всеки, който се разголва близо до места, посещавани от непълнолетни, може да бъде глобен или осъден на до 4 години затвор, пише "Дейли мейл".​

По време на престой във Флоренция с Кание, тя носеше мрежест топ, който оставяше гърдите ѝ напълно открити, съчетан с пола с ниска талия и без обувки. На следващия ден отново беше боса, този път с черни клинове и горнище на бански, което едва я покриваше.​

Тези провокативни появи идват след като Бианка и Кание бяха заснети заедно в индийски ресторант на Балеарските острови, което предизвика слухове, че отново са заедно.

Това беше изненадващо развитие, тъй като Кание по-рано беше намекнал в нова песен, че Бианка го е напуснала. Преди да се съберат отново, Кание беше забелязан сам в Япония, където се опитваше да се възстанови след поредното си бягство от Лос Анджелис.​

В началото на април Кание пусна нов сингъл, озаглавен "Bianca", в който говореше за раздялата им. Текстовете намекват, че Бианка е прекратила брака им и че е опитала да го настани в психиатрична клиника.​

Песента вероятно ще бъде включена в предстоящия му албум, за който се съобщава, че ще се казва "WW3".​

В "Bianca" Кание твърди, че съпругата му е започнала да страда от паник атаки, предизвикани от неговите обидни антисемитски публикации в социалната мрежа "Екс" (преди Twitter), собственост на Илон Мъск.​

📸 NEW: BIANCA CENSORI spotted on her way to wellness center in Mallorca, Spain pic.twitter.com/zxDaS5Cz51 — TotalYe (@totalkanye) April 22, 2025

Кание, който напоследък отправя шокиращи обиди към децата на Джей Зи и Бионсе, се ожени за Бианка през януари 2023 г. Тогава се съобщаваше, че двамата все още са законно неженени, тъй като не са подали брачно свидетелство.​

Въпреки това, през октомври 2023 г., Us Weekly съобщи, че двамата всъщност са сключили законен брак предходната година по религиозни причини.​

През март източници споделиха, че Бианка е измислила рискован план за спасяване на брака им. "Бианка насърчава Кание да имат бебе, вярвайки, че това ще спаси брака им и ще излекува връзката им", каза вътрешен човек.​

Тогава се твърдеше, че тя обмисля идеята за развод заради тревожните изблици и обидни изказвания на съпруга си.​

Миналия месец в интервю с DJ Akademiks, Уест изрази недоволството си от родителските си права с бившата си съпруга Ким Кардашиян.​

Бившата двойка има четири деца: Норт, Сейнт, Чикаго и Псалм.

Той шокиращо заяви, че съжалява, че е имал деца с Кардашиян. "Това беше моя грешка", каза той. "Не исках да имам деца с този човек след първите два месеца от връзката ни, но това не беше Божият план."​

Кание също изрази недоволството си от родителските си права и изглежда обърка предполагаемото търговско използване на имената и облика на децата му с правото си на съвместно попечителство.

„Нямам правото над името и образа им, или поне 50 на 50 с децата си", каза той, визирайки „ядрената" война между него и Ким относно техните двама сина и две дъщери. „Как тогава това е съвместно попечителство?"

„Децата ми са знаменитости, а аз нямам думата", продължи той. „Така че тази бяла жена и това бяло семейство контролират тези силно влиятелни чернокожи деца, които са наполовина деца на Йе."