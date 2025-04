Носителката на "Грами" Коко Джоунс издаде дебютния си албум (Видео)

Търсейки отговори на въпроси, над които размишлява, ритъм енд блус певицата и носителка на "Грами" Коко Джоунс издаде дебютния си албум, озаглавен Why Not More?, предаде Асошиейтед прес и БТА.

"Каква музика би създала, ако нямаше никакви външни влияния или самоналожени творчески ограничения?", се пита 27-годишната певица и актриса, и допълва, че е била в настроение "просто да не се страхува".

Ритъм енд блус звездата се опитва да отговори на този въпрос в дебютния си албум Why Not More?, който от днес е на музикалния пазар.

Коко Джоунс направи пробива си с миниалбума What I Didn't Tell You през 2022 г.

"Просто се гордея с всяка предишна версия на себе си и с това, което ще стана след този албум", споделя Джоунс, която по-рано тази година спечели първата си награда "Грами" за най-добро ритъм енд блус изпълнение с парчето ICU.

Едно от лицата на новото поколение на този музикален жанр, певицата не се плаши от натиска, който може да дойде с опита да повтори успеха на песен като ICU.

"Имаше натиск да надмина себе си. Но също така трябва да си напомням, че не съм се опитвала да спечеля нещо. Просто изразявах себе си", обяснява Коко Джоунс. "Гордея се, че създадох проект, в който се чувствам уверена", продължава тя.

Албумът Why Not More? включва 14 песни и преминава през целия спектър на ритъм енд блуса.

Коко Джоунс е позната и с ролята на Хилари Банкс в сериала "Бел Еър" - римейк на хитовата поредица "Принцът от Бел Еър" от 90-те години на миналия век с участието на холивудския актьор Уил Смит. Певицата и актриса се готви за четвъртия и последен сезон на "Бел Еър", чийто снимки все още не са започнали. Джоунс ще балансира между снимките и предстоящото си турне, което ще започне на 6 май във Филаделфия.