Скандал с Меган Маркъл - позволила си да използва кралската титла

Меган Маркъл е използвала кралската си титла (HRH) на картичка в кошница, предназначена за подарък за водеща на подкаст.

Титлата "Нейно височество херцогинята на Съсекс" беше забелязана на картичка, която тя е изпратила на приятелката си - главната изпълнителна директорка на IT Cosmetics Джейми Керн Лима в кошница с подаръци, пише "Дейли мейл". Меган е използвала HRH въпреки забраната на покойната кралица за това.

Преди време Хари и Меган се съгласиха да не използват кралските си титли за комерсиални цели след оттеглянето им от британското кралско семейство през 2020 г.

Скрийншот на картичката с кошницата се разпространява в интернет. В нея изглежда има домашно приготвено сладко от ягоди на херцогинята. Кошницата включва и две бурканчета органичен сладолед Straus, няколко цветя, мента и бележка с кралската титла на Меган.

Феновете на кралската фамилия реагираха яростно на написаното HRH върху картичката.

Хари и Меган се оттеглиха като членове на кралското семейство през януари 2020 г. и започнаха нов живот заедно в Калифорния.

В изявление по това време Бъкингамският дворец заяви: "Съсекс няма да използват титлите си HRH, тъй като вече не са действащи членове на кралското семейство".