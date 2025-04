От Лос Анджелис започна турнето на Бионсе, ще мине и през Европа

Певицата Бионсе започна турнето за популяризиране на последния си албум Cowboy Carter от стадиона SoFi край Лос Анджелис, предаде Ройтерс, цитирана от БТА.

Тя изпълни Texas Hold 'Em и други хитове, вдъхновени от кънтри музиката, като сподели сцената с двете си дъщери.

Бионсе откри почти тричасовото шоу с изпълнение на American Requiem, появявайки се в изцяло бял каубойски костюм с дълги ресни на ръкавите, заобиколена от танцьори в червено. #COWBOYCARTERTOUR kicks off tomorrow!



The first show starts at 7:00 PM local time at SoFi Stadium in Los Angeles!



Check the image below for your local time — and see which BeyHive legends will be live-streaming the FIRST show straight from their socials!🐎 pic.twitter.com/A0irtULScZ — Beyoncé China (@china_beyonce) April 27, 2025

За кавъра си на класическата песен на Доли Партън - Jolene, Бионсе седна върху светеща подкова, която се носеше над публиката. Тя се качи на златист механичен бик за изпълнението на Tyrant и летеше във въздуха с червена кола, като държеше американското знаме за 16 Carriages.

Блу Айви Картър, 13-годишната дъщеря на Бионсе, се присъедини към танцьорите за няколко песни, включително Ya Ya и America Has a Problem. Тя поведе танца към Deja Vu, като разроши косата си и бавно тръгна към централната част на сцената. 📍 LOS ANGELES #CowboyCarterTour pic.twitter.com/XoTManyQz0 — Beyoncé Access | Fan Page (@beyonceaccess) April 28, 2025

Руми Картър, която е на 7 години, се появи пред публиката, докато майка й изпълняваше приспивната песен Protector. Момичето поздрави с две ръце и се обърна, за да прегърне Бионсе.

За Cowboy Carter Бионсе спечели първата си награда "Грами" за албум на годината през февруари. Експертите и феновете я възприеха като почит към пренебрегваното наследство на чернокожите американци в кънтри музиката и културата, отбелязва Ройтерс.

"Искам да благодаря на всички..., че ми позволиха да бъда на тази сцена днес", каза Бионсе на шоуто в понеделник. "Искам да благодаря на вас, моите фенове, че ми позволихте да направя този албум. Благодаря ви, че ми дадохте творческата свобода да предизвикам себе си".

Бионсе изпълни и хитове от предишни албуми, сред които Formation, Cuff It и Crazy in Love.

Турнето, озаглавено Cowboy Carter and the Rodeo Chitlin' Circuit Tour, е планирано да продължи до юли в САЩ и Европа.

Много почитатели на Бионсе се включиха изцяло в каубойската тема, носейки шапки, каубойски ботуши и деним с кристали. Певицата благодари на публиката, преди да завърши с песента Amen.