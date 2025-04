Група “Тъмно” се връща на сцената след 30 години

Група "Тъмно" се събира отново за първи път от три десетилетия. На 17 май в зала "Пиротска 5" бандата ще представи почти целия си култов албум от 1994 г., а също неиздавани песни и нови парчета като All About The Fear и For Real.

На сцената ще излязат оригиналните членове Васил Русев-Чайката и Деян Драгиев-Даката заедно с новия басист Михаил Иванов-Мишо.

"Тъмно" са сред пионерите на грънджа и алтернативния рок у нас, оставили отпечатък с характерно смесване на прогресив, сиатълско звучене и фолклор. Специални гости ще бъдат BROND - алтернатив рок формация с духа на 90-те. За настроението преди и след концерта ще се погрижи вокалистът на "Анимационерите" Георги Згуров-Гурко, който ще застане зад диджейския пулт.