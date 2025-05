Защо феновете на "Междузвездни войни" празнуват на 4 май

В неделя, 4 май, е най-големият празник за всички фенове на космическата сага "Междузвездни войни".

За българите избраната дата изглежда малко случайна и няма нищо общо с кой да е от филмите от основната поредица, така наречените спиноф епизоди (свързани с основната сюжетна линия, но без да са част от нея), сериалите и анимацията. Но за англоговорещите всичко е ясно

Като всичко, което произлиза от колективната страст на определена група хора, празникът на феновете на "Междузвездни войни" на 4 май всяка година е феномен, който е надхвърлил играта на думи, която го е вдъхновила.

Става въпрос за фразата May the 4th be with you (от английски - "Четвърти май ще бъде с теб"). Тя

звучи на английски почти като един от най-важните изрази,

произнасяни от космическите рицари джедаи в сагата - May the Force be with you ("Нека Силата бъде с теб).

Не е известна със сигурност годината, когато фразата е изречена за първи път, нито кой го е направил. Празникът няма официална церемония, нито връчване на някакви награди. Той си е напълно народно движение, подкрепяно от милиони по цял свят заради културологичната непреходност на филмите и главно на първата трилогия.

Тя се състои от части IV, V и VI, а години по-късно се правят I, II и III, за да дойдат VII, VIII, IХ, както и анимационните филми и спинофите. Особеността в номерацията, между другото, също немалко допринася за популярността сред феновете.

Най-ранната употреба на фразата May the 4th Be With You, за която има доказателства, датира от 1978 г., една година след излизането на "Междузвездни войни: Нова надежда" (първия, тоест "Епизод IV").

По онова време филмът здраво се установява в американската попкултура и се превръща в нещо като визитна картичка на епохата, както по-късно ще коментира професор Лео Брауди в документалния филм "Империята на мечтите".

Та през лятото на 1978 г. съобразителни американски

вестникари използват фразата като трик, за да отбележат честванията на Деня на независимостта на 4 юли

"Нека Силата бъде с теб", както се чува в "Нова надежда", се появява върху лицензирани (и нелицензирани) значки, плакати и различни артикули в продължение на месеци, достатъчно, за да убеди медиите, че шегата ще бъде добре приета от техните читатели.

Но истинска популярност каламбурът добива, след като англоезичната публика във Великобритания също се запознава с нея. На 4 май 1979 г. е първият известен случай, в който "Нека 4-и бъде с теб" е използван за отбелязване на конкретно историческо събитие.

Новият министър-председател на Великобритания Маргарет Тачър встъпва в длъжност на този ден, а вестник "Лондон Ивнинг Нюз" пуска реклама на цяла страница с текст "Нека 4-и бъде с теб, Маги. Честито!". По съвпадение "Междузвездни войни: Империята отвръща на удара" се продуцира в близкото студио на Elstree по същото време, а броеве на вестника може би са се появили в офисите на Lucasfilm там.

Друг по-малко известен случай за ранно използване на израза идва от Lucasfilm през 1982 г. Ранди Том, който днес е директор на звуковия дизайн в Skywalker Sound и е в компанията повече от 40 години, работи тогава като звукорежисьор на шестия епизод "Отмъщението на джедаите" (заглавието му, разбира се, по-късно е променено на "Завръщането на джедаите", като по време на продукцията е бил известен под кодовото име Blue Harvest).

Том се присъединява към продуцентския екип в Северна Калифорния, докато снимат сред секвоите, които трябва да изобразяват флората на луната Ендор.

4 май 1982 г. се оказва работен ден и Том днес си спомня как сам се е сетил за каламбура, когато си е мислил за датата. Той го споделя с колеги на снимачната площадка и продължава да пише

ежегодно послание до компанията, гласящо "Нека 4-и бъде с вас",

години наред.

В следващите години доказателствата за употребата на фразата публично или частно са смътни. Едва през 2005 г. тя отново е използвана в контекста на американския национален празник на 4 юли.

Авторът като рицар джедай в една галактика много, много далече... Снимка: Калина Папазян

Няколко седмици по-рано "Междузвездни войни: Отмъщението на ситите" е пуснат по кината и получава

маркетингов тласък за връщане на публиката в кината,

вдъхновен от уникална реклама във вестник с Йода, фон от червено-бяло-сини фойерверки и надпис „Нека 4-и бъде с вас". По-късно рекламата е превърната в плакат, продаван на StarWars.com.

Докато забавният каламбур продължава да се разпространява полулегално, се появява и неофициален празник. Феновете на "Междузвездни войни" избират деня, за да провеждат тематични партита или да бъдат домакини на обществени събития и сбирки.

Други пък просто го използват като време за преглеждане на филмите. Този момент е от съществено значение, защото Lucasfilm не може да си припише заслугите за Деня на "Междузвездни войни".

Той принадлежи на феновете заедно с неустоимото привличане от използването на фразата, за да предизвика смях или пък изненада от объркани приятели, роднини, колеги или дори непознати на улицата.

През 2011 г.

Lucasfilm започна да играе по-активна роля в неофициалния празник,

като помага за спонсорирането и популяризирането на събития и споделя ресурси за безплатно ползване. Реклами или новини, свързани с "Нека 4-ти бъде с теб" по местните телевизионни новини, в магазина за хранителни стоки, кафенето, книжарницата или спортния мач, са все по-чести.

Всеки път, когато празникът се завръщаше, хората се чувстват сякаш "Междузвездни войни" се завръща в мейнстрийма, може би не по-различно от това, което се беше превърнало в онова "здрасти" в края на 70-те години.

Всъщност 4 май не е единственият празник нито на "Междузвездни войни", нито свързан със сагата. Кметството на Лос Анджелис например през 2007 г. обяви 25 май за за Ден на "Междузвездни войни" във връзка с 30-ата годишнина на премиерата та Епизод IV - "Нова надежда", която е на същия ден през 1977 г.

В България, разбира се, той дойде 5 години по-късно

- на 26 април 1982 г.

Точно 15 години след рекламата поздрав към Тачър - на 4 май 1994 г., членът на опозиционната Лейбъристка партия Хари Коен използва фразата и казва, че това е подходяща дата за обсъждане на бюджета за отбрана на Великобритания.

След това той побързва да уточни, че има предвид само филма, а не плана за създаване на стратегическа противоракетна система на американския президент Роналд Рейгън, която е наречена аналогично.

Освен 4 и 25 май феновете на сагата отбелязват още два дни. На 5 май се празнува "Отмъщението на 5-ия" (на английски - Revenge of the Fifth), което е игра на думи със заглавието на Епизод VI "Отмъщението на ситите" (Revenge of the Sith).

На същата серия е посветен и 6 май, като там се прави подобна аналогия - Revenge of the Sith спрямо Revenge of the Sixth ("Отмъщението на 6-ия").

През 2005 г. в интервю за канала N24 Джордж Лукас е помолен да изрече знаменития цитат. Думите му "Нека Силата бъде с теб" синхронният преводач от немски превежда като Am 4. Mai sind wir bei Ihnen (Ние ще сме вас на 4 май" след това е показано по TV Total на 18 май 2005 г. с този превод.

Феновете на "Междузвездни войни" обичат да се забавляват. Най-често, разбира се, това са простичките пожелания "Нека 4-и бъде с теб" на празника и "Нека Силата бъде с с теб" през останалото време (като, за да се поддържа Силата силна, трябва задължително да се отговори със "Също така и с теб") в социалните мрежи, както и в споделените публикации с любопитни факти за поредицата.

Но също така има

специални партита за "Междузвездни войни", тематична храна и напитки, филмови маратони

(с разгорещени дебати за най-добрите филми от поредицата), представяне на нови продукти и благотворителни прояви.

Едно от любимите събития за 4 май е свързано с групата за костюми от космическата сага "501", която се появява в детски болници.

Името на групата се свързва с 501-и легион, елитната група щурмоваци на Дарт Вейдър. "Те не правят това само на 4 май. Появяват се през цялата година, но празникът наистина е специален повод. Можете да си представите как светват очите на децата, когато Дарт Вейдър и неговите щурмоваци влязат в стаята им!", разказва Дан Мадсен, основател на официалния фен клуб на Lucasfilm/Star Wars.

Джордж Лукас накарал Йода да говори с обърнат словоред заради младите

За 45-ата годишнината на Епизод V: "Империята отвръща на удара" (излязъл през 1980 г.), смятан от мнозина за най-добрия в поредицата, създателят Джордж Лукас най-после даде отговор защо учителят на джедаите Йода говори с толкова странен словоред. Над това си блъскаха главите няколко поколения фенове на "Междузвездни войни".

Според Лукас особеният изказ на смятания за един от най-могъщите и мъдри рицари е измислен така, за да привлече към себе си вниманието на зрителите, особено на по-младите. По този начин се компенсира външният му вид - малко зелено човече с големи уши и почти без коса.

"Ако той говореше на обикновен, дори литературен английски, зрителите нямаше да го слушат внимателно. Но когато който и да е герой говори с особен акцент или с обърнат словоред, тогава те се съсредоточават да разберат какво той казва, следователно то им въздейства повече. А при Йода речта е най-важното", обяснява режисьорът.

Той допълва, че тъй като учителят на всички джедаи е главният философ на идеята за Силата с нейната светла и тъмна страна, той е трябвало да намери "начин да накара зрителите действително да го слушат. Особено 12-годишните".

Принт на тениска с "Бийтълс" и Йода, посветена на специфичния изказ на учителя джедай.

Ето някои от култовите реплики на Йода.

- Когато деветстотин години достигнеш ти, толкова добре няма да изглеждаш.

- Наистина прекрасен е умът на детето.

- Джедаят използва Силата за знание и отбрана, никога за атака.

- По размера ми ли ме съдиш?

- Приключение. Вълнение. Джедаят за тези неща не жадува.

- Страхът води до гняв, гневът води до омраза, омразата води до страдание.

- Или правиш нещо, или не го правиш. Няма такова нещо като да се опитваш да направиш.