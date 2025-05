Писателят Пърсивал Евърет и драматургът Брандън Джейкъбс-Дженкинс са сред лауреатите на наградата "Пулицър" за изкуства

Романът „Джеймс" на Пърсивал Еверет, който преосмисля "Приключенията на Хъкълбери Фин" от гледната точка на поробения главен герой, спечели наградата "Пулицър" за художествена литература.

Пиесата "Цел" (Purpose) на Брандън Джейкъбс-Дженкинс за преуспяло чернокожо семейство, което се разрушава отвътре, спечели наградата за драма, съобщиха световните осведомителни агенции.

Джейсън Робъртс спечели награда "Пулицър" за биография за "Всяко живо същество: голямата и смъртоносна надпревара за опознаване на целия живот" (Every Living Thing: The Great and Deadly Race to Know All Life), а Бенджамин Нeйтънс - за обща нехудожествена литература със "За успеха на нашата безнадеждна кауза: Многото животи на съветското дисидентско движение" (To the Success of Our Hopeless Cause: The Many Lives of the Soviet Dissident Movement).

Две книги бяха обявени за победители в областта на историята, като и двете, подобно на "Джеймс" и "Цел", са изследвания на расата в историята и културата на САЩ - Combee: Harriet Tubman, The Combahee River Raid и Black Freedom During the Civil War на Еда Л. Фийлдс-Блек и "Коренни нации: Хилядолетие в Северна Америка" (Native Nations: A Millennium in North America) от Катлийн Дювал .

"Нови и избрани стихотворения" на Мари Хау спечели наградата за поезия, а "Небесни острови" на композиторката и перкусионистка Сузи Ибара, произведение от осем части, вдъхновено от местообитанията в тропическите гори на Лусон, Филипините, беше отличено с "Пулицър" за музика.

Наградите "Пулицър" бяха обявени в момент, в който Националната фондация за изкуства, която оказва подкрепа на хиляди писатели и литературни организации, намалява финансирането и принуждава служителите си да напуснат. Хау и Еверет са получавали в миналото стипендии за творческо писане от тази фондация, предаде Асошиейтед прес.

Наградите "Пулицър" бяха обявени в Ню Йорк.