"Смоуки" на 50 идват във Варна и Бургас

И разбира се, ще пеят Living Next

Door To Alice

Британската банда “Смоуки” ще направи два концерта в България това лято. Музикантите празнуват своя 50-годишен юбилей и отбелязват повода със своите фенове по цял свят. Групата е на турне, което носи името “Легендарните “Смоуки” - 50 години музикално турне” (Legendary Smokie - 50 Years of Music Tour).

За радост на българските си почитатели роклегендите включват и нашата страна в тази обиколка. На 8 юли те ще се качат на сцената на Летния театър в Бургас. На следващия ден ще гостуват във Варна.

Със своите 26 албума, над 30 сингъла и повече от 30 милиона продадени копия, носители на множество златни и платинени сертификати, “Смоуки” са се записали в историята на световната рок музика. А хитове като Don't Play Your Rock'N'Roll To Me, I Can't Stay Here Tonight, If You Think You Know How To Love Me, Needles and Pins и разбира се, Living Next Door To Alice със сигурност ще звучат по време на юбилейното турне.

Днешният състав на “Смоуки” включва Стив Пинел на барабани, Мик Макконъл на соло китара и беквокали, Пийт Линкълн на водещ вокал и ритъм китара, Мартин Булард на клавишни и Люк Булард на бас китара и беквокали.