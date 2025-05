Братът на шефа на мафията от "Семейство Сопрано" на конклава

Днес католическият конклав отново се събира, за да гласува кой ще бъде новият папа, а братът на телевизионна мегазвезда, който е свещеник, се появи на живо в новините и коментира кандидатите.

Докато течеше гласуването и с камера, насочена към комина, зрителите на Sky News се възхищаваха, че на екрана се появява и италиано-американски католически свещеник, който обсъжда важното решение. Появиха се коментари, че свещеник Роберт Сирико изглежда странно познат. Други, които бяха фенове на многообичания му брат, бързо разкриха кой е той, тъй като предсказа, че конклавът може да се проточи до пет дни поради броя в него и липсата на познания за кандидатите.

Отец Робърт Сирико е по-малкият брат на покойния Тони Сирико, актьорът, известен най-вече с ролята на Поли Гуалтиери в легендарния крими сериал на HBO „Семейство Сопрано".

Родени в Бруклин, братята Сирико израстват в традиционно италиано-американско католическо семейство в кварталите Ийст Флатбуш и Бенсънхърст.

Тони Сирико, който почина през 2022 г., живееше живот, който можеше да бъде изваден от страниците на мафиотски сценарий много преди да застане пред камера.

Въпреки че пътищата им се разминават, единият е обичан гангстер на екрана, а другият - благочестив свещеник и политически мислител, братята Сирико остават близки.

Робърт обявява смъртта на брат си през 2022 г. с думите: „С голяма тъга, но и с невероятна гордост, любов и много приятни спомени, семейството на Дженаро Антъни „Тони" Сирико желае да ви информира, че той почина в ранните часове на 8 юли 2022 г. RIP Tony Sirico. His portrayal of Paulie Walnuts on the Sopranos was one of the greatest things in the history of tv. pic.twitter.com/pNEPiaukL1 — Mafia Legacy (@themafialegacy) July 8, 2022

Тони Сирико напуска гимназията, като тийнейджър е прострелян в крака заради момиче и служи в американската армия. Но това далеч не е краят на премеждията му със закона.

Сирико е арестуван 28 пъти по различни обвинения - от грабеж до нападение и притежание на оръжие.

През 1971 г. е осъден по множество обвинения, включително за притежание на оръжие, и прекарва 20 месеца в известния затвор „Синг Синг".

Именно там Тони открива своето призвание. Посещение на актьорска трупа, съставена от бивши затворници, разпалва нещо в него и когато излиза от затвора, започва да се бори за роли в Холивуд.

Гъст черен дим се издигна от комина в Рим снощи, след като 133 кардинали, които се събраха в Сикстинската капела, не успяха да постигнат съгласие за следващия понтифик, съобщава "Дейли Мейл".

Гласуването ще продължи и днес с два тура сутринта и два тура следобед, като според представители на Ватикана димът трябва да се очаква около 13 ч. местно време и отново в 19 ч.