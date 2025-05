Три деца за щастие, милиарди в сметката, но не всичко е лесно, дори когато си Риана

Звездата вече има двама сина. И няколко връзки с "лоши момчета" преди сегашния ѝ мъж – A$AP Rocky

В сив корсет и черно сако Риана нежно придържа леко наедрялото си коремче, докато се усмихва пред камерите на фона на прекрасен тъмносин килим, обсипан с нарциси. Така 37-годишната поп звезда заяви пред света, че очаква третата си рожба. Направи го преди дни на най-очакваното събитие в модата - “Мет Гала”, благотворителния бал на Института за костюми към музея “Метрополитън” в Ню Йорк. И показа, че не е само модна икона, а нещо повече. Тя е майка. Така звездата отново е в центъра на вниманието - като жена, избрала да постави семейството наравно с кариерата си.

Любовта с A$AP Rocky: От приятелство до щастливо семейство с три деца

Риана и Ракъм Майерс, по-известен като A$AP Rocky, се познават още от 2012 г., когато рапърът взема участие в ремикс на песента ѝ Cockiness (LoveIt). Двамата често са засичани заедно, но връзката им става официална едва през 2020 г.

Любовта им се развива далеч от прожекторите, но с времето става ясно, че са нещо повече от поредната звездна двойка - те са партньори в живота. През май 2022 г. Риана ражда първото им дете - момче на име RZA, кръстено на лидера на хип-хоп групата Wu-TangClan.

През август 2023 г. тя отново намира бляскав начин да покаже втората си бременност със сина им Riot Rose. Прави го по време на участието си в полувремето на Super Bowl.

“Да, отново ще ставаме родители. И не, не знаем пола - ще бъде изненада, както винаги”, казва сега Риана веднага след “Мет Гала” пред изданието Entertainment Tonight.

Баланс между слава и личен живот

Третата бременност на Риана е нова глава в живота ѝ. Поп изпълнителката винаги е била известна със своята независимост. Въпреки милионите фенове тя съумява да запази спокойствието в семейството. Появата ѝ в интервюта и социални мрежи вече е рядкост.

“Майчинството ме промени напълно. То е по-ценно от всеки албум или ревю. Придаде нов смисъл на живота ми”, казва Риана в интервю.

Феновете ѝ обаче продължават да очакват деветия ѝ албум - R9. “Да, R9 идва. Работя усърдно върху него. Но не бързам - правя го от сърце”, казва тя.

Мъжът ѝ – буен рапър, но любящ съпруг

Въпреки щастието им пътят на двойката не е безоблачен. A$AP Rocky има бурна кариера и не по-малко бурно минало. През 2019 г. той е арестуван в Швеция след уличен сблъсък, който предизвика международен отзвук. След няколко седмици, прекарани в затвора, и стабилна подкрепа от фенове и дори от американския президент Доналд Тръмп, Rocky е освободен, но признат за виновен с условна присъда.

През 2022 г. отново попада под светлините на прожекторите, след като е обвинен за стрелба по свой познат в Лос Анджелис. Процесът се проточи, делото продължи и през 2024 г. Окончателна присъда все още няма. Рапърът е на свобода и е напълно отдаден на семейството си, като междувременно продължава да твори.

“Вярвам в правосъдието, истината ще излезе наяве. В момента съм изцяло фокусиран върху семейството ми”, казва той в кратко изявление пред Variety. Риана не се изказва публично по случая, но от обкръжението ѝ твърдят, че тя е “абсолютно ангажирана с него и децата”.

Домашно насилие и тормоз преди “принца на бял кон”

Преди да намери своето щастие с A$AP Rocky, Риана има няколко връзки, станали публични. Една от най-известните и скандални е с рапъра Крис Браун. Двамата бързо се влюбват един в друг през 2008 г., но връзката им скоро се превръща в една от най-обсъжданите в музикалния свят. През 2009 г. Крис Браун посяга на певицата точно преди наградите “Грами”, което води до задържането му. През 2011 г. двамата записват песента BirthdayCake, която предизвиква спекулации за възможно помирение, но те никога не възстановяват предишните си взаимоотношения.

Връзката на Риана с Крис Браун оставя дълбоки следи в живота ѝ и предизвиква огромна вълна на внимание към проблема с домашното насилие. Вероятно затова тя открито говори за инцидента и последиците от него. “Чувствах се разочарована от себе си. Не можех да повярвам, че се намирам в тази ситуация”, казва Риана в интервю.

Друг важен човек в любовния ѝ живот е канадският рапър Дрейк. Връзката им е официално потвърдена през 2016 г. след дуетното им изпълнение на сцена за наградите MTV Video Music Awards, когато Дрейк публично я нарича “любовта на живота ми”.

Въпреки съвместните успехи и взаимното привличане на сцената те многократно се разделят и събират, като по думите на Риана това е по-скоро сложна, но без съмнение важна част от живота ѝ. През 2018 г. те окончателно се разделят.

Родена да бъде звезда

Робин Риана Фенти, родена в Сейнт Майкъл, Барбадос, израства в скромно семейство и още в тийнейджърските си години открива любовта си към музиката. През 2003 г. съдбата ѝ се променя, когато е поканена от продуцента Евън Роджърс да запише демо в САЩ. Следват проби в няколко лейбъла, но певицата избира именно Джей Зи, тогавашния президент на DefJamRecordings, и подписва договор. Така започва сбъдването на мечтата ѝ.

През 2005 г. излиза дебютният ѝ албум Music of the Sun, последван от A Girl Like Me (2006) и култовия Good Girl Gone Bad (2007), който включва хита Umbrella - парче, с което Риана печели славата си на глобална суперзвезда.

“Тя дойде в офиса и пя като за последно. Веднага разбрахме, че това момиче ще промени играта”, казва за нея Джей Зи през 2006 г.

Впоследствие поп певицата е затрупана с редица музикални успехи, сред които са албумите Rated R, Loud, TalkThatTalk, Unapologetic и Anti. С над 250 милиона продадени копия по света Риана се утвърждава като една от най-успешните изпълнителки в историята на музиката.

Но тя не спира да надгражда кариерата си. През 2017 г. основава козметичната линия Fenty Beauty, която дава начало на революция сред марките за грим заради своята “инклузивност”.

“Искам всяко момиче - от най-светлата до най-тъмната кожа - да открие себе си в моя бранд”, казва Риана по повод старта на марката пред сп. Vogue. Малко по-късно създава модната линия Savage X Fenty, която разчупва старите традиции, като залага на разнообразие от размери, щампи и цветове. Така поп дивата не само става милиардер, но и вдъхновява милиони със своята предприемаческа и креативна енергия.

Риана е живо доказателство, че е възможно да бъдеш майка, бизнесдама, артист и партньор, без да изгубиш себе си по пътя, по който си тръгнала. От гетата на Барбадос до корицата на Vogue тя остава вярна на корените си.

“Бих искала децата ми да пораснат с разбиране за идентичност, култура и отговорност. Искам да са наясно, че не всичко е лесно - дори когато си Риана.”