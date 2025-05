На 82 г. Ал Бано коленичи пред публиката в НДК

Под звуците на “Воларе” италианската звезда Ал Бано коленичи пред пълната зала 1 на НДК. Певецът, който този месец ще навърши 82 години, не само показа блестяща вокална форма, но и безупречна елегантност в костюм, артистичен шал и характерната за стила му шапка.

В приятелски диалог с публиката Ал Бано разказа за сътрудничеството си с големи имена на италианската и световната музика. "Челентано ме научи как да се държа на сцената", разкри той, изпълнявайки "Адзуро". Историята за аналогиите между I cigni di Balak а̀ и хита на Майкъл Джексън Will you be there го накара да си припомни лични впечатления от общуването си с американския поппевец, а вечният хит на Лучо Дала "Карузо" развълнува феновете му. Възгласите на български и италиански не спираха, а почитател се доближи до сцената с думите "Искам автограф. Искам го веднага".

Ал Бано не скри симпатиите си към новоизбрания папа Лъв XIV и призивите му за мир навсякъде по света, като пожела “да заличим думата война от речника”. Изненадата на вечерта бе включването на сина на Ал Бано – Яри Каризи Пауър. Чудесната симбиоза между двамата бе съпроводена с шеги като “Бива те, имаш бъдеще”. Кулминацията настъпи под звуците на “Феличита”, когато знаменитият италианец слезе сред публиката. А долу го чакаха сияещи лица и много селфита, прегръдки и целувки.