Лени Джеймс и Мариса Абела спечелиха награди БАФТА

Лени Джеймс и Мариса Абела спечелиха водещите британски актьорски телевизионни награди БАФТА, които бяха раздадени късно в неделя на церемония в Лондон, предаде ДПА. Лени Джеймс СНИМКА: Екс/ @PA Media

Поредицата "Мистър Бейтс срещу пощата" (Mr Bates Vs The Post Office) на ITV взе две от отличията. Наградата БАФТА за лимитиран сериал беше връчена на продукцията, която поднови обществения интерес към пощенските служители, борещи се да изчистят имената си след разразил се скандал в пощите, който в последствие се оказва, че се дължи на софтуерен проблем.

ITV получи специална награда за създаването на сериала, а изпълнителният директор на телевизията Кевин Лайго призова за обезщетение на несправедливо обвинени, като призова властите "да побързат и да платят на тези хора".

Той също така настоя всички телевизионни корпорации да продължат да създават поредици, които държат „властта отговорна".

Лени Джеймс спечели отличието за най-добър актьор в главна роля за сериала на Би Би Си "Господин Любовник", базиран на романа от 2013 г. на носителката на наградата "Букър" Бернардин Еваристо. На сцената актьорът каза, че не е "подготвил нищо", като обясни, че "не е мислил, че това ще ми се случи". Marisa Abela wins the BAFTA for Leading Actress for Industry at the #BAFTATVAwards 💜 pic.twitter.com/9y2v0FQd3W — BAFTA (@BAFTA) May 11, 2025

Сериалът на Би Би Си, базиран на едноименния роман на Еваристо за мъж, който обмисля да напусне съпругата си заради любовника си, спечели и наградата БАФТА за най-добър актьор в поддържаща роля за Арион Бакари.

Марион Абела спечели наградата за най-добра актриса в главна роля за участието си в сериала "Индустрия". "Снимам се в продукцията от около шест години, а това, че (продуцентската компания) Bad Wolf и HBO ни позволиха да продължим след първия сезон, е невероятно".

Актрисата, която е на 28 години, каза, че ролята на Ясмин "промени живота ми". Поредицата разказва за група млади завършващи финансисти през последната година от обучението им, пише БТА. Lennie James takes home the Leading Actor BAFTA for Mr Loverman at the #BAFTATVAwards 💫 pic.twitter.com/VXhv3GizjB — BAFTA (@BAFTA) May 11, 2025

Джесика Гънинг беше отличена в категорията за най-добра актриса в поддържаща роля за участието си в комедийния сериал Baby Reindeer, който имаше четири номинации.

Полицейската поредица на Би Би Си Blue Lights беше обявена за най-добър сериал драма, а Alma's Not Normal получи приза за комедия.

Наградата БАФТА за чуждестранна телевизионна продукция спечели "Шогун" на "Дисни плюс".

Водещ на церемонията беше шотландският актьор Алан Къминг.

Британските телевизионни награди БАФТА са считани за британския еквивалент на водещите отличия "Еми".