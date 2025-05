От днес до 25 май се провежда петият Международен фестивал на портретния филм

От днес до 25 май ще продължи петият Международен фестивал на портретния филм (International Portrait Film Festival, IPFF), съобщават организаторите.

„Щастливи сме, че отдадени на изследването на портрета като културен феномен и неговите проявления в (а и отвъд) късометражното кино, навлизахме в дълбочините на контурите (през 2020), чувствахме се необичайно (2021), разгръщахме обвивките и стигахме до сърцевината (2022), и съзерцавайки - гледахме до влюбване (2023)", коментират от екипа на събитието.

Тази година надсловът е „За кратко побеждавайки времето". „Защото тълкуваме портрета и така - като опит да уловиш и предадеш напред, да споделиш с човешко същество от бъдещето, значимото днес. A за победа приемаме колективното събиране, в което избираме съзиданието, усилието, любовта, щедростта, разцъфването. За да устояваме на времената", посочват организаторите.

По думите им, и тази година фестивалът ще започне в София и ще има своите фестивални дни в Пловдив, Велико Търново и Варна. Основната филмова програма ще представи, в рамките на 5 прожекции, 32 портретни творби от петата официална селекция на Международния фестивал на портретния филм – визуални приказки, наративи със смели персонажи, истории за любовта, работата и времето. За първи път ще има седем произведения на български артисти, както и от Нова Зеландия до Мексико, и от Норвегия до Гърция.

Откриването на 15 май е в кино „Влайкова" със седем къси кинопортрета на измислени и реални герои - танцуващи, търсещи начини за смислено общуване и (пре)откриващи семействата, които имат и тези, които създават по пътя си. След прожекцията предстои и сесия с въпроси и отговори с гостуващите артисти Джак Катлинг, Матю Лък Галпин и Дейвид Стърн от Parlour Collective, чийто филм From One Place, Another е част от програмата.

На 17 май ще бъдат представени няколко автопортрета, вглеждащи се навътре, към ядрото на човешките същества, както и на хора, избрали съзиданието пред разрушението - фотограф, учен и музикант. Всички те документират времето - безвъзвратно отминалото, настоящето и болката му, бъдещето като мечта, град и любов.

Ще има изложба на киноафиши на български и световни продукции от 30-те до 80-те години на 20-и век, осигурени от Регионалния исторически музей в Шумен; български обложки на VHS касети от 80-те и 90-те години, в партньорство с „Кварталната видеотека" - Пловдив, ценни книги, редки печатни издания и филмови артефакти.

„Посетителите ще могат заедно да помечтаят за същински музей на киното в България и всеки ще е добре дошъл да остави бележка със своите идеи и желания за бъдещето на седмото изкуство", коментират от екипа на фестивала.

Форматът „Кино за двама" ще се разгърне между 16 и 19 май в четири неконвенционални пространства в София, експериментирайки с начините, по които киното може да бъде възприемано и преживявано. „Зрителите ще могат да гледат къси филми - както от настоящата селекция на IPFF 5, така и любими творби от минали издания. Желаещите могат да бъдат двойка партньори, приятели, съмишленици, както и индивидуални зрители, които ще бъдат събрани с друг непознат. Всяка двойка ще получи възможност да гледа изненадващ филм, а в разговор с фестивалния екип ще търси отговор на въпроса различно ли се разчита киното според спецификата на пространството", разказват организаторите.

Съпътстващата фестивална програма в София включва и други събития, водени от членове на журито и гостуващи артисти. Това са „Мембрани на ума: За развиването на неконвенционални пътеки в разказването на истории" - уъркшоп с Емилия Плушкота (Полша), Amran's Bus – видеопроект и представяне на фотокнига на Джерам (Южна Корея), изследване на научното VR есе – лекция и VR демонстрация на изследователя Шант Байрамян (Нидерландия), „Разровени пейзажи" - работилница на Parlour Collective (Англия), част от инициативата „Европейска нощ на музеите".

В периода 21-25 май, IPFF ще гостува в Пловдив, Велико Търново и Варна. Във всеки от градовете фестивалът ще предложи и съпътстващи събития. В Пловдив, това ще е инициатива с партньорството на танцовото студио Magnifique, във Велико Търново ще има уъркшоп с участието на киноклуб към СУ „Емилия Станев" със заглавие „Кино клас - езикът на киното", воден от режисьорката Евгения Танева, както и работилница „Гледане, разбиране, рисуване". Финалът на фестивалната програма е във Варна, където ще има прожекция на къси филми и дискусия, съвместно с групата „Конфликт".