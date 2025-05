Арестуваха певеца Крис Браун заради предполагаемо нападение с бутилка

Американският певец Крис Браун е арестуван в Обединеното кралство във връзка с нападението с бутилка в лондонски нощен клуб през 2023 г., съобщава Би Би Си.

Браун е арестуван в хотел в Манчестър в ранните часове на четвъртък и е задържан по подозрение, че е нанесъл тежка телесна повреда на музикалния продуцент Ейб Диау в нощния клуб „Лента" в Мейфеър.

The Sun съобщи, че е разбрал за присъствието на Браун в Обединеното кралство в сряда, след което е предупредил Метрополицията.

От Метрополитен съобщиха, че 36-годишният мъж остава в ареста.

Според „Сън" полицаи са пристигнали в Манчестър, след като вестникът научил, че певецът е долетял до Обединеното кралство с частен самолет, и са попитали служителите дали Браун е арестуван.

През 2023 г. Диау твърди пред „Сън", че Браун го е ударил с бутилка по главата, след което го е удрял и ритал, докато е лежал на пода.

Той казва, че коляното му се спукало и е бил откаран в болница, а когато е бил изписан, се е нуждаел от патерици, за да ходи.

R&B певецът Браун стана известен преди две десетилетия и се прочу с хитове като Beautiful People, No Air, Under The Influence, Run It и Turn Up The Music.

В момента той е на турне и е планирано да изнесе няколко концерта в Обединеното кралство през юни и юли.