Ед Шийран направи таен концерт в Мексико Сити (Видео)

Британският певец Ед Шийрън изненада феновете си в Мексико, като направи неочакван мини концерт в емблематичното заведение Salón Tenampa, разположено на площад Гарибалди, в сърцето на Мексико Сити, предаде Infobae.

Това място, където се срещат мариачи и мексиканска музика, се превърна в сцена на уникален момент с участието на изпълнителя на хитове като Shape of You .

Преди да започне изпълнението си, Ед Шийрън изрази вълнението си от завръщането си в Мексико след осемгодишно отсъствие: „Правя поп концерти по целия свят. Това е първият път, когато се завръщам в Мексико от около осем години. Исках да го направя тук, с тези момчета. Ще изсвирим няколко песни."

Репертоарът, който Ед Шийрън изпълни по време на краткия си сет, включваше някои от най-популярните му песни, като I Don't Care , Photograph , Old Phone , Castle on the Hill и Thinking Out Loud.

По време на шоуто, Ед Шийрън призна причината, поради която е избрал Salón Tenampa, за да представи най-доброто от репертоара си, и тя е свързана с историята и културното богатство на заведението:

„Причината, поради която исках да направя този концерт тук, е, че знам, че това е легендарно място за много латиноамерикански групи и изпълнители. Те са идвали тук, за да пишат песни, да пият, да споделят музика... И искам да завърша шоуто с малко от моята култура и малко от тяхната", каза музикантът.

Като световноизвестен артист, с хитови турнета зад гърба си и няколко хита номер 1 в големи музикални класации, Ед Шийрън най-вероятно ще представи новата си музика на едно от най-големите и емблематични концертни места в Мексико Сити - стадион GNP Seguros .