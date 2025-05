Неда Ружева - първият BG артист, копродуциран от най-големия танцов фестивал в Европa

Заедно с колектива си "Тревога" ще представят спектакъла и в Пловдив на One Dance Festival

За първи път в цялата история на съвременния танц в България най-големият фестивал в Амстердам копродуцира български артист. Това е 25-годишната Неда Ружева.

Сега тя усилено се подготвя за спектакъла “Xx-63”, който заедно с танцовия си колектив “Тревога” ще представи на 12 и 13 юли в Амстердам по време на фестивала Julidans. Това е най-голямата международна сцена за съвременен танц, който се организира от Интернационалния театър. На различни места в града се представя творчеството на изявени артисти, някои от които са световнопризнати.

“Това е моя мечта от доста време. Най-много се гордея, че не просто ме представя, а копродуцира това представление заедно с българския One Dance Festival. Двата фестивала са истинска колаборация между институциите в България и Нидерландия”, разказва Неда пред “24 часа”. За първи път в цялата история на съвременния танц в България най-големият фестивал в Амстердам копродуцира български артист - Неда Ружева СНИМКА: FLORIAN BOTTEMA

Официалната премиера на спектакъла е в Амстердам, но в Пловдив ще се представи предварително. “За нас беше важно българската публика първа да се докосне до магията, която се ражда между нас. Това, което ще представим, е мултидисциплинарно представление, което размишлява върху експлоатацията на желанието, зависимостта, пренасищането, общо взето, върху всичките ни опити за бягство от трудното за преглъщане ежедневие”, обяснява младата хореографка.

Нейният начин на работа е по-различен, защото

не кани танцьори в екипа си, на които

да казва какво да правят

Всеки е поканен, за да допринесе със своите идеи към хореографията. “Става колаборация с различни светове, перспективи, гледни точки. Това е красотата на театъра - платформа за различни гледни точки”, казва Неда.

В спектакъла тя и Никола Стоянов са хореографи, в танцовия състав са Ана Шопа, Минг Роу Чен, Назар Рахманов , музикален продуцент е Елайжа Манолис – Sueuga , а със сценографията се занимава дуото Арон Лоди и Силвия Бола – Alagya .

Всъщност “Xx-63” е втората продукция на българската хореографка. Дебютният ѝ спектакъл “11 3 8 7” беше представен миналата година като копродукция на One Dance Festival. Той получи признание от най-добрите танцови форуми, награда Best of Fringe, както и бе селектиран в класацията Aerowaves Twenty24.

Заглавието на първия спектакъл на “Тревога” означава “месо” (от англ. meat). “Тъкмо завършихме академията и

бяхме много ядосани на това, че навлизаме в професията и се чувстваме като месо за продан

Намерихме заедно шеговит начин да изразим чувствата си”, разказва Неда Ружева.

Впрочем за първи път се сблъсква със съвременния танц през 2008 г. на първото издание на One Dance Festival в София. Тогава гледа френско представление, а после, когато се прибира у дома, с часове опитва да пресъздаде движенията на танцьорите.

А какъв всъщност е съвременният танц? На този въпрос и самата Неда търси отговор. “Класическият танц е балетът, след това е модерният, който казва “не” на строгата форма и приема по-емоционалния подход. След това идва постмодерният танц, който прилича на минималното изкуство във визуалния свят, в него има деконструкция на това какво точно представляват пърформансът и танцът. А съвременният танц не е дефиниран за мен. Всеки ползва техники от различни места. Може да се каже и танц в театър”, обяснява тя.

Още като ученичка започва да се занимава с брейк танци. Първоначално гледа видеа в ютюб и ги тренира пред блока. Но тогава неин съсед я вижда и ѝ предлага да се запише в школа за брейк танци.

Впоследствие идва и мечтата ѝ да кандидатства в Академията за театър и танц в Амстердам.

“Имах сделка с родителите си

- или ме приемат там, или ще

се занимавам с нещо сериозно

Извадих късмет... сега не трябва да се занимавам с нещо сериозно”, шегува се Неда. Неда Ружева СНИМКА: ALVAREZ SOLANO

На изпита има над 300 кандидати, които трябва да представят хореография за една минута. Тя отива с много идеи, но без да е подготвила нищо конкретно. Гледа другите как се справят, излиза от залата и отива в близкия фитнес. Там подготвя хореография и така става една от десетте студенти, които са приети. Образованието в академията обаче е по-различно и нестандартно. Курсът ѝ се казва “Училище за ново танцово развитие” и се занимава с историята на танца след постмодернизма. Там няма целогодишни курсове, а само кратки работилници, водени от различни артисти. След като се дипломира през 2021 г., тя завършва и магистратура по “Дизайн и изящни изкуства”.

След академията тя и приятели създават танцовия колектив “Тревога” “по нужда”, както тя сама го описва. “Не можехме да се примирим, че хореографът има много повече власт над танцьорите, взема решения какво да правят с телата си. Искахме да намерим коренно различен процес, в който всеки танцьор е равен. Това стана основното, че сме от Източна Европа. Така оформихме стила на колектива, като отражение на този объркан период на прехода. Вдъхновени от това, че сме израснали на място с разпадаща се инфраструктура, но отгоре стоят бляскави реклами, както и със счупена психика, но свръхудоволствия”, разказва Неда Ружева. Хореографът и танцьор - 25-годишната Неда Ружева СНИМКА: GIOVANNI SALICE

След първото им представление те разширяват екипа. А сега тя иска да продуцира не само свои проекти, но и чужди хореографии.

С работата си иска да промени представата, че от танцьорите се очаква да излязат на сцена, дори и да са изморени. “Има ситуации, в които танцьорите трябва да прекрачат емоционалните си граници и да влизат в сцени, които не са комфортни за тях, но понеже хореографът това е казал, трябва да ги изпълнят. Надявам се нашето поколение да го промени и гледната точка на танцьора да е на първо място, както и неговият комфорт”, казва талантливата Неда Ружева.