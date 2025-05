Риана пусна първата си песен от 3 години насам (Видео)

Риана издаде първата си нова песен от три години насам. Парчето, озаглавено Friend of Mine, ще бъде ключова част от саундтрака на предстоящия анимационен филм "Смърфовете", чиято премиера по кината е насрочена за 18 юли.

„О, мисля, че думата тук е 'дежавю' / Току-що те срещнах тази вечер, но ти се чувстваш като мой приятел", пее тя. „Как може нещо толкова познато да е толкова ново? / Току-що те срещнах тази вечер, но ти се чувстваш като мой приятел."

Преди официалната премиера на песента, 37-годишната изпълнителка – чието пълно име е Робин Риана Фенти – загатна за нея в социалната платформа X, като сподели и нов трейлър на предстоящия филм.

„Нов трейлър на "Смърфовете", включващ Friend of Mine от саундтрака към филма, излиза в петък", написа суперзвездата на 14 май. „Предварително запазване – започва сега."

В "Смърфовете" Риана озвучава ролята на Смърфетка. Сред останалите гласове в актьорския състав са Кърт Ръсел, Джон Гудман, Сандра О, Октавия Спенсър, Ник Офърман, Дан Леви и Джеймс Кордън. Освен че е в ролята на Смърфетка, Риана е и продуцент на филма, съобщава Variety.

Филмът, режисиран от Крис Милър, ще проследи приключенията на Смърфетка и останалите смърфове, които се впускат в мисия, за да спасят Татко Смърф (в ролята – Джон Гудман) от зли магьосници.

„Опитах се да получа ролята на Татко Смърф, но не стана", пошегува се певицата на Umbrella още през 2023 г., когато филмът беше обявен.

Friend of Mine е първото ново музикално издание на Риана след Lift Me Up, която излезе на 28 октомври 2022 г. Песента беше част от саундтрака към супергеройския филм на Marvel Black Panther: Wakanda Forever. Още в първата седмица след премиерата си, парчето достигна второ място в класацията Billboard Hot 100 и по-късно получи платинен сертификат.

Поп иконата не е издавала албум от 2016 г., когато се появи последният ѝ проект Anti, включващ хитовете Work, Needed Me и Kiss It Better.

„Направила съм много песни, които са наистина, наистина големи хитове", каза тя пред MTV News, след като осмият ѝ албум беше пуснат. „Още от самото начало те просто избухват. Но исках някак си да се върна към – не че предишните песни не бяха истинска музика, но исках да се съсредоточа върху неща, които звучат искрено, душевно, вечни."

„Исках песни, които ще мога да изпълнявам и след 15 години; албум, който ще звучи актуално и след 15 години", добави тя. „Не парчета, които бързо избледняват. Сега, когато се качвам на сцената, не искам да изпълнявам много от старите си песни – не ме изразяват вече. Затова искам да правя музика, която устоява на времето."

Издаването на Friend of Mine идва само дни след друга вълнуваща новина: изпълнителката обяви, че с дългогодишния си партньор – рапърът A$AP Rocky – очакват третото си дете.

Риана разкри бременността си по време на Met Gala 2025, която се състоя на 5 май, когато се появи на събитието с наедряло коремче. Въпреки това тя увери феновете, че това няма да повлияе на работата ѝ по дългоочаквания девети албум, известен засега само като R9.

„Не!", категорично заяви тя пред Entertainment Tonight, когато я попитаха дали бременността ще забави проекта.

„Може би няколко видеоклипа", добави Риана относно някои аспекти от албума, които може да бъдат отложени. „Но мога да пея", пише Вести.бг.