Почина създателят на мюзикъла "Ани"

Носителят на наградата „Тони" и композитор на Бродуей Чарлз Строус почина на 96 години. Създателят на хитовите мюзикъли "Bye Bye Birdie", "Applause" и "Annie" почина в дома си в Ню Йорк в четвъртък, според прессъобщение, споделено с NPR от The Press Room.

"Страус беше музикален хамелеон", казва театралният историк Лорънс Маслон. „Страус е бил велик майстор. Той е възприемал и адаптирал речника си към каквито и да са били нуждите на конкретния жанр."

"Той можеше да пише песни в стила на ранния рокендрол, като „One Last Kiss" от „Bye Bye Birdie" , или „New York от ерата на Голямата депресия", като „You're Never Fully Dressed Without A Smile" в „Annie" , или ултра-груви „New York" от 70-те, като „But Alive" от „Applause".

Страус е получил класическо образование в Музикалното училище „Ийстман" в Рочестър, Ню Йорк, и е работил с американския композитор Арън Копланд . Той се е прехранвал, свирейки на репетиционно пиано за бродуейски представления, докато не се е обърнал към него сценичен мениджър, който искал да стане продуцент, както той сам е казал пред NPR през 2008 г.

Един от най-успешните му спектакли се казва „Bye Bye Birdie". Премиерата му е през 1960 г. и въпреки че „Ню Йорк Таймс" го критикува (наричайки го „нито риба, нито птица, нито добра музикална комедия"), той се превръща в огромен хит, печелейки наградата „Тони" за най-добър мюзикъл. И оттогава е едно от най-изпълняваните представления в общинските театри и гимназии.

„Това е прекрасно чувство. Аз съм скромен, макар и по никакъв начин да не съм смирен", каза Строуз пред NPR. „Но съм голям късметлия."

Въпреки че след това претърпява поредица от провали, Страус постига още един хит, спечелен с награда „Тони", през 1970 г. с „Applause", музикална версия на „All About Eve" .

Страус чу още повече аплодисменти и през 1977 г. спечели награда „Тони" за най-добра музика към филма „Ани" , базиран на комикса „Малкото сираче Ани". Той казва, че най-известната песен от този мюзикъл, „Утре", е написана по време на репетиция, само за да покрие промяна в декора.

Строуз продължава да работи по нови проекти и през 80-те си години, във време, когато повечето творци биха били щастливи да почиват на лаврите си.

„Обичам да композирам, обожавам го", казва Строуз. „Знаете ли, ако не композирам, ако нямам нов проект или нещо подобно, не знам какво да правя."