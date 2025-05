Австрия спечели тазгодишното издание на "Евровизия" (Видео)

Австрия спечели 69-ото издание на песенния конкурс "Евровизия" в швейцарския град Базел, съобщиха световните агенции. Оперният певец JJ с емоционалната песен Wasted Love е първият представител на Австрия, който триумфира на "Евровизия", откакто Кончита Вурст победи през 2014 година.

Най-голямото музикално състезание тази година бе проследено от над 160 милиона души по целия свят.

Второто място на "Евровизия" отиде при израелската певица Ювал Рафаел и песента ѝ New Day Will Rise, съобщи БТА.

24-годишният изпълнител JJ съчета елементи от опера и техно в песента си Wasted Love, печелейки сърцата на журито и публиката.

"Това е отвъд най-смелите ми мечти", каза певецът, чието истинско име е Йоханес Пич.

Успехът му беше аплодиран от австрийския канцлер Кристиан Щокер, който каза, че JJ пише музикална история.

"Скъпи JJ, ти раздвижи Европа с гласа си и "изпя" Австрия в светлината на прожекторите", написа австрийският външен министър Беате Майнъл-Райзингер в социалната мрежа "Екс" (X).

Швейцария спечели правото да бъде домакин на тазгодишната "Евровизия", след като швейцарският изпълнител Немо победи в миналогодишното издание на конкурса в Малмьо, Швеция.