Певецът Вениамин спечели "Като две капки вода", разплака се след финала (Снимки)

Вениамин е големият победител в 13-ия сезон на "Като две капки вода". С имитацията си на Майкъл Джексън с песента They Don’t Care About Us той спечели вота на публиката.

На второ място остана Михаела Филева, която се превъплъти в Бионсе. Трети бе класиран телевизионерът Иван Христов. На финала той се превъплати в образа за краля на рокендрола Елвис ПРесли.

Вениамин не успя да сдържи сълзите си, след като бе обявен за победител пред 40 000 фенове на националния стадион.

Финалът на 13-ия сезон на "Капките" разби всички рекорди на предаването по две причини - за първи път в историята финалът се проведе пред 40 хиляди на стадион "Васил Левски". Зрителите на най-голямото съоръжение, а тези пред телевизора, видяха и две предложения за брак. Първи ръката на приятелка си поиска Димитър Атанасов. Няколко изпълнения по-късно, участичката Александра Лашкова пък получи пръстен от любимия си - Даниел Върбанов, син на бившия министър Венцислав Върбанов.

"Финал на стадиона е безпрецедентно в историята на шоуто в целия свят", каза от сцената продуцентът на "Капките" Магърдич Халваджиян, и добави, че е спрял цигарите преди месец.

Специално за грандиозния финал в България се завърна Васил Василев-Зуека. Така той застана рамо до рамо с бившите си колеги Димитър Рачков и Герасим Георгиев - Геро.

Шоуто на Националния стадион пък започна, като на сцената се качиха всички 12 предходни победители в предаването.