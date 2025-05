Джейми Фокс за здравословния си проблем през 2023 г: Не, Пи Диди не искаше да ме убие

Джейми Фокс най-накрая сложи край на конспиративните теории, свързващи Шон „Пи Диди" Комбс (Пи Деди) със сериозния му здравословен инцидент през 2023 г.

Актьорът, носител на "Оскар", категорично отхвърли слуховете, че Комбс е имал нещо общо с преживения от него мозъчен инсулт, заради който бе хоспитализиран спешно.

„... Промъкнах се в телефона си, защото не знаех какво се говори навън, а и не можех да проумея, че съм получил инсулт. Бях в перфектна форма", спомня си Фокс по време на кръгла маса на Hollywood Reporter, публикувана в четвъртък.

„Четях неща като тези, че Пъф се е опитал да ме убие. Не, Пъф не се е опитвал да ме убие", заяви той ясно.

Фокс обаче призна, че най-много го е разтърсила друга абсурдна теория – че е клониран.

„Когато казаха, че съм клонинг, направо полудях. Лежа си в болницата и си мисля: 'Тези ко*елета се опитват да ме клонират'", пошегува се актьорът.

57-годишната звезда от „Джанго без окови" вече се беше подиграл с теорията за „опита за убийство" от страна на Комбс след ареста на музикалния магнат през септември 2024 г.

В стендъп специалното си шоу по Netflix – What Had Happened Was, чиято премиера беше през декември същата година, Фокс се пошегува както със здравословната си криза, така и със скандалите около създателя на Bad Boy Records, който междувременно бе обвинен в сексуален трафик и рекет.

„В интернет пишеше, че Пъфи се опитва да ме убие. Точно така казваше интернет", разказа Фокс на публиката. „Знам какво си мислите – 'Диди?'"

„Не, по дяволите, аз напусках тези партита рано", продължи актьорът, визирайки скандалните вечеринки на Комбс.

Фокс разказа с ирония, че винаги си е тръгвал „още към 9 вечерта", тъй като нещо в атмосферата на тези партита не му се струвало наред – събития, които, по слухове, включвали ексцесии, познати под името „Freak-Offs".

По време на същото шоу Фокс разкри, че всъщност е получил мозъчен кръвоизлив, който е довел до инсулта. В началото той е приел симптомите като просто силно главоболие, пише Вести.бг.

Комикът сподели, че лекарите казали на сестра му Дейдра Диксън: „Ако не влезем в главата му веднага, ще го загубим."

След спешната интервенция, семейството получило притеснителна прогноза: „Не открихме какво го е предизвикало, но той получава инсулт. Може и да се възстанови напълно, но това ще бъде най-тежката година в живота му."