Вениамин, чието име значи син на щастието, влиза в операта след победата в “Капките”

Пял е и като уличен музикант в САЩ, и по конкурси, но сега вече знае - голямата сцена не го плаши, а го вдъхновява

Час-два преди излизането ми на стадиона бях в такава силна еуфория, че ми се губят много моменти. Още в началото, когато видях мащаба по телевизията и знаех, че след 10 минути ще трябва да изляза там, адреналинът ми скочи. Сега ще ми трябват повече дни да осъзная какво ми се е случило. Огромната публика на стадиона не ме смачка, а по-скоро ме вдъхнови. Разбрах, че голямата сцена не ме плаши, а точно обратното.

Това разказва Вениамин Димитров няколко дни след като взе голямата награда в 13-ия сезон на забавното шоу “Като две капки вода” по Нова тв. Спечели я с имитацията си на Майкъл Джексън и песента They Don't Really Care About Us. Той не успя да сдържи сълзите си, след като бе обявен за победител пред 40 000 фенове на Националния стадион “Васил Левски”.

Предаването направи абсолютен рекорд, след като за първи път финалът на “Капките” се състоя на живо на стадиона. Зрителите му по Нова тв бяха близо 2,7 милиона души, като няма подобен пик от 10 години насам. Снимка: Личен архив

“Капките” дори изпревариха “Ергенът” с едно предложение повече за брак. По време на финала двама от участниците в музикалното предаване се сгодиха, а в любовното шоу на Би Ти Ви - само една двойка, при това и тя се разпадна.

Повече от седмица Вениамин се подготвя за финала на шоуто, като всеки ден има репетиции. Включително прави и тренировки с тичане, за да може да контролира въздуха си, тъй като излезе на сцената, минавайки с бяг целия стадион. “За да мога да пея след такова бягане, трябва да имам добро дишане. Репетирах и самия вокал, защото в тази песен гласът на Майкъл Джексън не е този нежният, който сме свикнали да чуваме. Той пее с молба да бъде чут по някакъв начин”, обяснява 27-годишният певец.

Неслучайно избира Краля на попа, тъй като още от дете Майкъл Джексън му е любим изпълнител: “Много съм се вдъхновявал от танците му, от всичко това, което е. Когато станах тийнейджър, започнах да разбирам смисъла на текстовете и музиката му. За мен Майкъл Джексън винаги е бил легенда”.

Вениамин се съгласява да участва в шоуто, без дори да се замисли, тъй като следи всеки епизод още от първия сезон на “Капките”. Вениамин като Азис Снимка: Инстаграм

От всички образи, в които трябваше да се превъплъти, най-труден му е Азис “Положих неимоверен труд да опитам да направя неговия тембър. До някаква степен успях. Лично от него имах поздравления в социалните мрежи за това, че е харесал изпълнението ми.”

И все пак най-любим му остава образът на Емил Димитров. “В този момент разбрах смисъла на “Капките” и какво означава да се превъплътиш в дадения изпълнител не само вокално и визуално, а някак си и емоционално да успея да премина през текста, за да го изразя по най-истинския начин на сцената”, разказва Вениамин. Вениамин в образа на Емил Димитров Снимка: Инстаграм

По време на репетициите за образа все му потичали сълзи, когато стигал до припева на песента “Ако си дал”.

Музиката заема голяма част от живота на Вениамин още от малък. Като дете много обича да слуша песните на Стефан Диомов на касетофон. След това в началното училище в родния Бургас пее във вокална група. Така още на 10-11 години се качва за първи път на сцена. Иначе като индивидуален изпълнител първите му изяви са на различни песенни конкурси. Преди 6 години пее по улиците на Америка, но не за пари, а заради любовта си към музиката.

Прекъсва с нея за 3-4 години, когато идва ковид пандемията. “Нашата сфера страшно много пострада и осъзнах, че всъщност само от това няма как да се прехранвам”, признава той. Затова стартира бизнес със свой приятел.

Завръща се към призванието си с кавърите на световни песни, които прави и публикува в социалните мрежи. Пее ги на английски, но и на български език. Идеята за това идва след почивка в Барселона. Тогава чува новата песен на Ариана Гранде We Can’t Be Friends. “Докато стоях на покрива на хотела, ми хрумна български текст за нея. След това реших да я запиша в студио и да я заснема.” Вениамин като дете Снимка: Личен архив

Качва я в социалните мрежи и въпреки че няма кой знае каква реакция, идеята много му харесва. Прави втори кавър и “той вече буквално избухна в профилите ми”, разказва Вениамин.

Приемат го в Музикалното училище в Бургас, когато е на 14 г. Две години свири на контрабас, след това продължава с поп и джаз пеене. Междувременно се явява на конкурси и участва в няколко телевизионни формата. Наскоро излезе новата му песен “Как да спра да те обичам” с Eva Lea, подготвя и още авторска музика. Надява се наесен да издаде ако не албум, поне EP с шест песни.

Отраснал е в Бургас и по-скоро в квартал “Крайморие”, който е точно на морето. Дните му преминават в игри с приятели. “Аз съм отраснал с Бог в живота ми, нашите са вярващи и са решили да ми дадат това име, което е наистина различно и някак си ми носи щастие и една силна подкрепа от горе”, обяснява Вениамин за интересното си име, което означава син на щастието.

Ангажирано лято му предстои. След емоциите покрай шоуто и между участията и записите, които ще има, той ще се подготвя и за участието си в мюзикъла “Клетниците” от Ален Бублил и Клод-Мишел Шьонберг по романа на Виктор Юго. Спектакълът е на Софийската опера и балет под режисурата на акад. Пламен Карталов и има своята премиера у нас още през 2019 г., като сега е подновен в репертоара. Ще има 9 представления на специално изградената сцена пред храм-паметника “Св. Александър Невски”, които започват от 24 юли.

Певецът влиза в ролята на Мариус в мюзикъла “Клетниците” на Софийската опера и балет. СНИМКА: АЛЕКСАНДЪР ТОМПСЪН

Вениамин влиза в ролята на Мариус, млад революционер, който се бори на барикадата до последно. “Много подхожда на моята персона, защото той е романтик”, казва певецът. На сцената ще си партнира с доскорошния си ментор в “Капките” Владо Михайлов, както и с изпълнители като Орлин Павлов, Атанас Сребрев, Весела Делчева, Деница Караславова и др.

След участието му в “Гласът на България” през 2019 г. от операта се свързват с Вениамин с покана за кастинг за “Клетниците”. “Всеки един от актьорите за мюзикъла трябва да бъде одобрен от Лондон. Интересното е, че от всички, които се явихме за ролята, от Лондон одобриха само мен”.

По това време обаче Вениамин няма нищо общо чисто визуално с героя си. “Той е с дълга коса, без брада. Аз бях с брада и с много къса коса. Но може би гласът ми е бил най-подходящият.”

Това лято му предстои и турне с други български изпълнители в 6 града, както и четири самостоятелни концерта във Варна, Бургас, Русе и София.

Даниел към Александра: Ти си единственият човек, с когото искам да се прибирам Александра Лашкова и Даниел Върбанов станаха втората двойка, която се сгоди на финала на “Капките”. Снимка: Юлиян Савчев

Това, което направи ти през тези месеци, освен че беше невероятно, ми даде възможност да се прибирам вкъщи с Мадона, Бритни Спиърс, Шакира, дори с Антонио Бандерас. Но това, в което съм абсолютно сигурен, е, че ти си единственият човек, с когото искам да се прибирам вкъщи. Имам само един въпрос към теб: Александра, ще се омъжиш ли за мен?

С този въпрос 25-годишният актьор Даниел Върбанов се обърна към своята любима Александра Лашкова. Това стана второто предложение за брак пред 40-хилядната публика на стадиона по време на финала на “Капките”.

“Хиляди пъти “да”, отговори Лашкова, която беше сред участниците в този сезон на шоуто.

На финала щастливката се превъплъти в Лейди Гага и изпя новата ѝ песен Abracadabra. През цялото време Даниел Върбанов, който е син на бившия министър на земеделието Венцислав Върбанов, подкрепяше и следеше изявите на своята любима в шоуто. Снимка: Юлиян Савчев

Александра Лашкова и Даниел Върбанов са актьори, които правят своя дебют на малкия екран в сериала на БНТ “Войната на буквите”. Запознават се на кандидатстудентските изпити в НАТФИЗ, където завършват актьорско майсторство в класа на проф. Атанас Атанасов. Още в края на първи курс разбират, че има повече от приятелство между тях. “Първата ни целувка беше на сцената, докато правехме откъс от негов монолог”, разказва красивата и талантлива Лашкова.

Двамата подготвят и първия си самостоятелен проект - късометражния филм “Бъркани яйца”, който Даниел Върбанов пише и режисира. В главните роли са Захари Бахаров и самата Лашкова.



Димитър взел мярка за годежния пръстен по себе си Димитър и Анна-Мария първи се сгодиха на сцената на националния стадион. Снимка: Юлиян Савчев

За мен камерата е по-стресираща от десетките хиляди души пред нас. На сцената ние с Ани се чувстваме като приятели. Такава перфектна възможност с толкова много приятели на едно място рядко се случва.

Думите са на Димитър Атанасов, след като стана първият участник в 13-ия сезон на “Капките”, който падна на коляно пред 40 хил. зрители на финала на стадиона и поиска ръката на приятелката си Анна-Мария Тамахкярова, с артистичен псевдоним ANIMA.

Димитър участва в “Капките” в дует с Христо Младенов, на финала двамата избраха да излязат като Кирил Маричков и Дони от “Фондацията” с песента “Пак ще се прегърнем”. След края ѝ бъдещият младоженец изведе в центъра на сцената Анна-Мария, която свиреше на цигулка в бенда. Първо помоли публиката да я аплодира, защото избрала България пред това да прави музика във Виена. А после я попита ще се омъжи ли за него. Двамата са заедно близо 3 г.

“Изключих, че около нас има 40 хиляди души. В този момент бяхме само двамата”, казва Анна-Мария. Всъщност тя не е част от оркестъра, който беше на сцената на “Капките”. Специално за финала обаче талантливото момиче идва като гост-концертмайстор.