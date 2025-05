Морган Уолън е начело на класацията на "Билборд" за албуми с I’m the Problem

Кънтри певецът Морган Уолън оглави класацията на "Билборд" за албуми с I'm the Problem, съобщи сайтът на изданието, цитиран от БТА.

Продукцията стъпи на върха на чарта още с дебюта си. Новият албум на американеца излезе на 16 май. За отчетния период от него са продадени 493 000 еквивалентни единици.

Това е трети албум на кънтри звездата, стигнал до върха на "Билборд 200". През 2023 г. One Thing at a Time беше начело на подреждането в продължение на 19 непоследователни седмици, а през 2021 г. Dangerous: The Double Album беше на върха 10 последователни седмици. И двата албума още с дебюта си в чарта стъпиха на първото място, като продължават да са в топ 20 на подреждането.

Албумът One Thing at a Time е на четвърто място в актуалната класация, а Dangerous: The Double Album е на 12-о място.

Певицата Сиза е на втора позиция с продукцията си SOS, от която са продадени 47 000 еквивалентни единици за отчетния период. Тя се качва място спрямо миналата седмица.

Трети е Джин от кей поп групата Би Ти Ес с новия албум Echo, който дебютира в "Билборд 200". Това е втора солова продукция на изпълнителя, след като през ноември м.г. на пазара излезе Happy. За отчетния период от Echo са продадени 42 000 еквивалентни единици.

От One Thing at a Time на Морган Уолън са продадени 42 000 еквивалентни единици.

В челната петица място намира и Кендрик Ламар с GNX, който се изкачва две места от миналата седмица. От албума са продадени 41 000 еквивалентни единици за отчетния период.