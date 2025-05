Пет изследователки, работещи в сферата на зелената енергия, получиха наградата "За жените в науката"

Международната награда "За жените в науката" беше присъдена на пет изследователки, работещи в сферата на зелената енергия, качеството на въздуха, сигурността на данните и разбирането на законите на Вселената, съобщи АФП, цитирана от БТА.

Отличието се връчва за 27-и път от фондация "Л'Ореал" и Организацията на ООН за образование, наука и култура (ЮНЕСКО).

Наградата се присъжда всяка година на изследователки от пет региона на света, като целта е "да даде възможност и да насърчи жените в науката", се посочва в съвместно съобщение на фондация "Л'Ореал" и ЮНЕСКО. От 137 жени, които са отличени с приза от създаването му досега, седем са получили Нобелова награда за наука, отбелязва АФП.

Днес дамите са малко повече от един на всеки трима учени в света, показват данни на ЮНЕСКО. "Жените заемат само една четвърт от висшите научни длъжности в Европа и само четири процента от Нобеловите награди в сферата на науката са присъдени на дами", се посочва в прессъобщението.

Носителката на наградата за Северна Америка - професор Барбара Финлейсън - Питс (Калифорнийски университет), е отличена за "фундаменталните си изследвания, направили революция в разбирането ни за образуването на атмосферното замърсяване".

Присила Бейкър, професор по химия в Университета в Кейптаун (Република Южна Африка) е победител за региона на Африка и арабските страни. Тя е допринесла за разработването на високочувствителни електрохимични микросензори за откриване на замърсители на околната среда.

Победителката за региона на Азия и Тихия океан Сяоюн Ван, професор в университета "Цинхуа" (Китай), е "направила революция в криптографията и нейната математика", което е довело до създаване на методи за криптиране, които сега се използват за банкови карти, компютърни пароли и електронна търговия.

Клаудия Фелзер, професор по физикохимия на твърдите материали в Дрезденския университет (Германия), получава наградата за Европа за приноса си при откриването и създаването на "обещаващи нови магнитни материали за бъдещи технологии за зелена енергия".