Певицата Милена със зов за помощ: Някой открадна детенцето ми (Снимки)

Певицата Милена не е на себе си почти от началото на май. Причина за безпокойствието й е изчезването на нейната емблема - бялото пуделче Дейзи.

Рокаджийката трепереше над него и го извеждаше по няколко пъти дневно в Южния парк, докато живееше наблизо. Преди дни Милена пусна зов за помощ в официалния си фейсбук профил.

"Наред с интервютата, които ви давам, моля, помогнете ми да си открия детенцето! Търся Дейзи от 3 май. Някой я открадна в София, кв. "Княжево", Килиите!Дейзи има чип и паспорт", написа певицата.

Милена обяви и възнаграждение за този, който й върне кутрето, но не обяви размера му.