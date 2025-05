Тейлър Суифт сбъдна най-голямата си мечта

Певицата Тейлър Суифт се сдоби с правата върху цялото си творчество. Феновете ѝ са в екстаз след голямото съобщение, което тя направи в петък, пише "Дейли мейл".

„Да кажа, че това е сбъдването на най-голямата ми мечта, всъщност е доста меко казано", написа носителката на „Грами" в ръкописна бележка на своя уебсайт.

Изпълнителката на „Bad Blood" сподели, че фактът, че вече притежава правата върху цялата музика, която е създала, ѝ е донесъл толкова много радост, че е заплакала от щастие.

Суифт закупи каталога със записи, които за първи път бяха издадени от Big Machine Records. Отне й шест години, за да сключи сделката.

Тя придоби тези шест албума и свързаните с тях визуални материали от най-новия им собственик, Shamrock Capital, за неразкрита сума от девет цифри.

Въпреки това източници, близки до контрактните преговори, твърдят, че наскоро обявената сума за обратното изкупуване между 600 милиона и 1 милиард долара е „неточна".

В писмото си тя пише: "Опитвам се да събера мислите си в нещо кохерентно, но в момента умът ми е просто поредица от спомени за всички моменти, в които съм мечтала, желала и копнеела за възможност да съобщя тази новина.

Всички моменти, в които бях толкова близо до мечтата си, протягах ръка към нея, само за да я изпусна. Почти спрях да вярвам, че някога ще се случи, след 20 години, в които ми се даваше надежда, а после ми я отнемаха.

Но всичко това вече е в миналото. Откакто разбрах, че това наистина се случи, избухвам в сълзи от радост на случаен принцип. Наистина мога да кажа тези думи: „Цялата музика, която съм създала... сега принадлежи... на мен."

И всичките ми музикални клипове. Всичките концертни филми. Артът и фотографията на албумите. Неиздадените песни. Спомените. Магията. Лудостта. Всяка една епоха. Цялото ми творчество."

Суифт също така написа: "Знам, знам. Ами Rep TV? Пълна прозрачност. Не съм презаписала дори и една четвърт от него.

Албумът Reputation беше толкова специфичен за този период от живота ми, че се натъквах на препятствия, когато се опитвах да го презапиша.

Всичкото това неподчинение, копнежът да бъда разбрана, докато се чувствах умишлено неразбрана, отчаяната надежда, роденото от срамът проявяване на злоба и пакостливост. Честно казано, това е единственият албум от първите шест, за който смятах, че не може да бъде подобрен чрез презаписване.

Не музиката, нито снимките, нито видеоклиповете. Затова продължавах да го отлагам. Ще дойде време (ако ви харесва идеята) да излязат неиздадените песни от този албум. Вече презаписах напълно албума си и много ми харесва как звучи сега.

Тези два албума все още могат да имат момента си да се появят отново, когато дойде подходящото време, ако това е нещо, което би ви зарадвало.

Но ако това се случи, няма да е от тъга и копнеж за това, което бих искала да имам. Сега ще е просто празник." КАДЪР: taylorswift.com КАДЪР: taylorswift.com КАДЪР: taylorswift.com

Компанията Ithaca Holdings на бившия мениджър на Джъстин Бийбър, Скутър Браун, купи каталога през 2019 г., преди Shamrock да го придобие от него година по-късно. Браун не реализира печалба от продажбата. Той не е участвал в решението на Shamrock да продаде музиката.

През юни 2021 г. Скутър заяви пред Variety: „Съжалявам и ме натъжава, че Тейлър реагира по този начин на сделката. Всичко, което се случи, беше много объркващо и не се основаваше на никакви факти", каза той.

Тейлър ще преиздаде старите си албуми с Big Machine.

Тези албуми бяха продадени за първи път от Big Machine през 2019 г., нещо, от което тя не беше доволна.

На пазара ще има две напълно оторизирани версии на всеки от тези албуми, тъй като тя казва, че презаписаните версии на Тейлър ще продължат да бъдат достъпни заедно с оригиналите. The poetry in full circle moments.

Taylor Swift now owns every album she ever poured her heart into including the six that were once taken from her.



Six years later, she’s taken back what was always hers.



“This is my greatest dream come true,” she says. pic.twitter.com/Y95A7IvB4X — Music Custodian (@MusicCustodian) May 30, 2025

Две от тези издания, пълни с бонуси, все още не са излезли, включително дългоочакваното Reputation (Taylor's Version). Taylor Swift has regained control over her entire body of work: “All of the music I’ve ever made now belongs to me.”https://t.co/YjwNDdO5rx — KSL 5 TV (@KSL5TV) May 30, 2025

В писмото си тя обяснява, че това ново споразумение няма да попречи на издаването на останалите два презаписани албума. Вижте тази публикация в Instagram. Публикация, споделена от Taylor Swift (@taylorswift)

Това съобщение идва точно когато Тейлър беше забелязана с нова своя приятелка: Дакота Джонсън, дъщеря на Мелани Грифит и Дон Джонсън.