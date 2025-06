В Амстердам показаха презерватив на 200 години, украсен с еротично изображение (Снимка)

В националния музей на Нидерландия е показан нов предмет, който съчетава изкуството с печално известния квартал на червените фенери в Амстердам: почти 200-годишен презерватив, украсен с еротично изображение, предаде Асошиейтед прес, цитирана от БТА.

Артефактът, за който се смята, че е изработен около 1830 г. от апендикс на овца, "изобразява както игривата, така и сериозната страна на сексуалното здраве", казват от Рейксмузеум в разпространено съобщение.

Презервативът е част от изложба, озаглавена „Безопасен секс?", посветена на сексуалния живот през 19-и век, която беше открита във вторник, информира Асошиейтед прес. 🗞️ "The Rijksmuseum now displays a 200-year-old condom decorated with erotic art, emphasizing the historical significance of sexual health." pic.twitter.com/uqxxw1xAjm — Xperienc(IA) (@CronicaAlterna) June 3, 2025

Експонатът, вероятно сувенир от публичен дом, е украсен с еротично изображение на монахиня и трима свещеници.

По протежението е изписана фразата "Това е моят избор" на френски език. Според музея това е препратка към картината на Пиер-Огюст Реноар "Парижкият съд", която изобразява троянския принц Парис като съдия на конкурс за красота между три богини.

Презервативът ще бъде изложен до края на ноември, отбелязва Асошиейтед прес.