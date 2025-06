Блейк Лайвли иска да оттегли два от исковете срещу режисьора Джъстин Балдони

Актрисата Блейк Лайвли иска да оттегли два от исковете, които бе завела срещу режисьора Джъстин Балдони, пише Би Би Си.

Двамата са в съдебен спор, след като Лайвли заведе дело срещу Балдони през декември 2024 г. Те работиха заедно по филма „Никога повече" (It Ends With Us), след което актрисата обвини режисьора в сексуален тормоз и клеветническа кампания.

Правният екип на Балдони поиска от Лайвли да предостави медицинските си документи, включително записки от терапията, като част от защитата си срещу твърденията й, че е претърпяла „тежко емоционално страдание, болка, унижение и срам", съобщи изданието „Варайъти", цитирано от БТА.

Лайвли се опитва да оттегли исковете за умишлено и неумишлено причиняване на емоционално страдание. Съдът ще реши дали да отхвърли исковете или да задължи Лайвли да предостави информация, свързана с психическото й здраве.

В документи, подадени от правния екип на Балдони в понеделник, се казва: „Вместо да се съобрази с медицинските изисквания, адвокатът на г-жа Лайвли ни уведоми наскоро в писмен вид, че тя оттегля исковете си за причиняване на емоционален стрес".

Адвокатите на Лайвли коментираха пред „Варайъти", че подаването на документите от Балдони е ПР трик и че защитата му „опростява и фокусира" делото.

„Г-жа Лайвли продължава да твърди, че е претърпяла емоционален стрес, като част от многобройни други искове в съдебния си процес, като сексуален тормоз и отмъщение, и иска огромни допълнителни обезщетения за всички свои искове", добавят адвокатите.

През януари тази година Балдони заведе контраиск срещу Лайвли и съпруга й, актьора Райън Рейнолдс, за изнудване, клевета и нарушаване на правото на личен живот.

Лайвли и Балдони са в спор, откакто миналото лято излезе филмът „Никога повече", адаптация на бестселъра на Колин Хувър. Във филма Лайвли играе главната роля на Лили Блум – млада жена, израснала в семейство с домашно насилие, която години по-късно се озовава в същата ситуация.

Певицата Тейлър Суифт също бе въвлечена в съдебната сага. Тя бе призована в американски съд миналия месец, след като беше обвинена, че е насърчила Балдони да приеме пренаписването на сценария от Лайвли.

Представители на Суифт казаха тогава, че „тя не е участвала в кастинга или в творческите решения" и „никога не е виждала редакциите или е правила бележки по филма".

Призовката беше оттеглена около две седмици по-късно, след като правният екип на Суифт възрази, че съдебната заповед представлява „неоснователно разследване", припомня „Варайъти".