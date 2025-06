Ариана Гранде и Синтия Ериво се завръщат във втората част на „Wicked“

Ариана Гранде и Синтия Ериво отново ще влязат в ролите на добрата и злата вещица – Глинда и Елфаба – във втората част на филмовата адаптация на мюзикъла Wicked, чиято премиера е насрочена за 21 ноември 2025 г., иформират от BBC.

Продължението започва там, където завърши първият филм, и проследява живота на двете героини след съдбовната им раздяла – Елфаба вече е обявена за враг на държавата Оз, а Глинда се издига като обществена фигура, контролирана от магьосника, в чиято роля отново ще видим Джеф Голдблум.

Към актьорския състав се завръщат и Мишел Йео, Джонатан Бейли, както и нови ключови герои, сред които Дороти, която за първи път ще се появи активно във филмовата история – въпреки че актрисата, която ще я изиграе, все още не е обявена.

Едно от предизвикателствата пред продължението е, че най-популярните песни от оригиналния мюзикъл – Defying Gravity, Popular, The Wizard and I – вече бяха включени в първата част. Затова втората част ще предложи на публиката две нови композиции, създадени специално за продължението. Песни като For Good и No Good Deed също ще намерят място във филма.

Първият пълен трейлър разкрива множество емоционални и зрелищни моменти – от сватбената рокля на Глинда до решителната реплика на Елфаба: „Отивам да видя магьосника", преди да отлети с метлата си, придружена от крилатите маймунки. В една от най-силните сцени Елфаба казва на Глинда: „Ти си единствената приятелка, която някога съм имала", на което Глинда отвръща: „А аз съм имала толкова много приятели. Но само един, който е имал значение."

Филмите Wicked са базирани на едноименния мюзикъл от Бродуей и Уест Енд, вдъхновен от романа на Грегъри Магуайър. Първата част пожъна огромен успех, като се превърна в най-печелившия филм във Великобритания за 2024 г. и донесе на продукцията 10 номинации за „Оскар", от които спечели две – за костюми и сценография.

Режисьорът Джон М. Чу обещава, че втората част ще задълбочи емоционалната дълбочина на героите и ще покаже последствията от техните избори.