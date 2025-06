Като дете Мария Бакалова си рисува буквите на Холивуд. Ето как стигна до тях

Два дни след като отпразнува 29-ия си рожден ден у нас, Мария Бакалова пак е в Меката на киното Лос Анджелис. Актрисата сама разказа, че е започнала работа по интересен проект, който ще има голям международен отзвук, както и че заминава за снимки в Канада.

Като дете в Бургас обича да гледа с майка си “Хубава жена” и “Титаник”, да рисува палми, да чертае буквите от знака на Холивуд и да изписва на ръка цитати на Мерилин Монро като I am going to be a great Hollywood star (от англ. - “Ще бъде голяма холивудска звезда”). Сякаш сама предначертава какво ще е бъдещето ѝ и то става нейна сбъдната мечта.

От малка проявява артистични заложби, влече я бляскавият свят на киното. А първите уроци за него ѝ дава нейният учител в паралелката по актьорство за драматичен театър в Националното училище по музикални и драматични изкуства в Бургас - първо да се съсредоточи върху европейските продукции. Затова тя започва много да гледа именно такива филми и да се учи от тях.

Мария е избрана за Мис Несебър през 2014 г. Тя живее в родния си Бургас, докато завършва Националното училище за музикално и сценично изкуство “Панчо Владигеров” там и след това заминава да следва мечтите си в НАТФИЗ. СНИМКИ: ЛИЧЕН АРХИВ, ИНСТАГРАМ И IMDB

Още като студентка в НАТФИЗ прави дебюта си в киното, а в деня на дипломирането си трябва да заснеме видео за кастинг за голяма продукция. Покрай вълнението с получаването на дипломата така и не успява да свърши работата за кастинга. Но не се отказва - няколко дни по-късно снима кадрите, а когато ѝ се обаждат, за да я поканят отново на прослушване, тя съвсем сериозно пита продуцента си в Лондон Юлиан Костов: “Това истинско ли е?”. Изобщо не подозира, че съвсем скоро ще работи със Саша Барън Коен по продължението на комедията “Борат” и заради ролята ѝ там ще стане единствената българска актриса с номинация за “Оскар”.

Мария в кадър със Саша Барън Коен в “Борат 2”. Тя трябва да заснеме видео за кастинга на лентата в същия ден, в който се дипломира от НАТФИЗ през 2019 г. Когато съобщават, че е одобрена, тя заминава за САЩ, без да знае изобщо в какво точно ще се снима. Именно за ролята си в “Борат 2” Бакалова става единствената българска актриса с номинация за “Оскар”.

Шест години след онова “невярващо” телефонно обаждане Мария Бакалова работи по големи холивудски филми, но не пропуска и ангажиментите си у нас.

Финалният кадър на “Жените наистина плачат” е много емоционален - в него героите на Мария Бакалова и Йосиф Сърчаджиев просто се гледат в очите и сякаш казват всичко. Драмата на режисьорките Весела Казакова и Мина Милева стига до фестивала в Кан.

Защо да не отидем до Ниагарския водопад, докато снимаме в Торонто, си казва Мария в началото на миналия януари. И наистина стига дотам, а до нея неотлъчно е най-голямата й опора - майка й Румяна.

Мария Бакалова играе Слава - дъщерята на Полковника в “Триумф”. Героинята й е доста странна, а в историята във филма са замесени военни, екстрасенси, крави, политици, куче и извънземни.

Мария и Юлиан Вергов бяха водещи на годишните награди на БГ Радио на 25 май. Двамата актьори и преди са работили заедно - партнираха си в “Триумф”, където изиграха баща и дъщеря.

Мария Бакалова с Васил Банов в комедията “Като за последно”. Двамата толкова се сближават, че когато тя научава за смъртта на колегата си на 4 април, е силно покрусена. “Най-силният човек, когото познавам”, написа Бакалова за Банов.

Бакалова и Юлиан Костов са приятели от години, а след успехите си направиха и своя продуцентска компания. Той е мениджърът, който представлява актрисата при прослушванията за “Борат 2”, а когато тя получава ролята, репетират сцените заедно.

Бакалова в “Стажантът” - биографичния филм за живота на Доналд Тръмп през 70-те и 80-те, в който влезе в образа на първата му съпруга Ивана. Лентата излезе миналата година и предизвиква доста негативна реакция от страна на самия Тръмп.

Мария се снима в комедията на Джъд Апатау “Балонът”, с холивудски имена като Дейвид Духовни и Педро Паскал. Лентата проследява преживелиците на звезден актьорски състав, който се опитва да заснеме филм в разгара на пандемия - съвсем актуално във времето, в което се снима - през 2021-а.