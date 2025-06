Рапърът Кендрик Ламар триумфира на наградите БЕТ

Рапърът Кендрик Ламар е големият победител на церемонията за наградите БЕТ (Блек Ентъртейнмънт Телевижън), събрала плеяда от звезди по случай 25-годишнината на отличията, предадоха Асошиейтед прес и Ройтерс, цитирани от БТА.

Наградите, учредени през 2001 г., се присъждат за изключителни постижения на афроамерикански актьори, изпълнители и спортисти.

Кендрик Ламар спечели призовете за най-добър хип-хоп изпълнител, албум на годината за получилия ласкави отзиви от критиката GNX, както и за видеоклип на годината за Not Like Us.

Ламар и режисьорът Дейв Фрий взеха и наградата за видеорежисьор на годината на събитието, което се проведе в театър "Пийкок" в Лос Анджелис и се излъчваше по кабелния канал БЕТ.

Кендрик Ламар беше отличен и в категорията за най-добро сътрудничество за парчето Luther, записано съвместно с певицата Сиза.

Ламар водеше по номинации за отличията с 10 на брой, следван от рапърката Доучи, Дрейк, Фючър и ГлоРила с по шест, Метро Бумин с пет и Сиза и Уикенд - с по четири.

Доучи спечели приза за най-добра хип-хоп изпълнителка.

В категориите за най-добри изпълнители на ритъм енд блус/поп бяха отличени Крис Браун и Сиза.

Отличието за най-добра група спечелиха Фючър и Метро Бумин.

За най-добър нов изпълнител беше обявен певецът и автор на песни Леон Томас.

Наградите за най-добър актьор и актриса отидоха съответно при Дензъл Уошингтън и Синтия Ериво.

За спортист и спортистка на годината бяха обявени съответно Джейлън Хъртс и Ейнджъл Рийз.

Водещият на наградното шоу - актьорът и комик Кевин Харт, откри церемонията, отдавайки почит към 25-годишнината на наградите БЕТ и цялата "история, която е създадена на сцената".

Годишнината събра плеяда от звезди, сред които Ламар, Марая Кери, Джейми Фокс, Стиви Уондър.

Шоуто премина през еволюцията на афроамериканската музика, започвайки с изпълнение на ритъм енд блус звездата Ашанти, която представи компилация от песни, включително хита си от 2002 г. Foolish.

Сред изпълнителите, които излязоха на сцената на театър "Пийкок", бяха рап иконата Лил Уейн, рапърът ГлоРила и певицата Теяна Тейлър. Със свои изпълнения ще се представят също Бейбифейс, Дженифър Хъдсън, Лудакрис, Плейбой Карти, Теди Райли, Леон Томас и други.

Марая Кери, Джейми Фокс, Снуп Дог и Кърк Франклин получиха награди "Икона", които се присъждат за влиянието им върху развлекателната индустрия и обществото.

Фокс получи приза си от легендата Стиви Уондър. Доктор Дре връчи отличието на Снуп Дог.

Марая Кери отбеляза, че това е първият й трофей от наградите БЕТ. Певицата сподели, че се е почувствала изключително развълнувана, след като беше представена от рапъра и певец Бъста Раймс.