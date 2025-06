Меган Маркъл разширява бранда си с хотели и ресторанти

Меган Маркъл планира да разшири своята лайфстайл марка „As Ever" с услуги в сферата на гостоприемството.

Херцогинята на Съсекс е подала заявка за регистрация на търговската си марка "As Ever" за "услуги за гостоприемство", съобщи първо The Sun.

Очаква се част от новите предложения да включват рецепти и ястия от нейното кулинарно шоу в Netflix – "С любов, Меган", което се излъчи през март и показа личния ѝ стил в домакинството, посрещането на гости и кулинарията.

Експерти в сферата на търговските марки коментират, че подобно разширение е естествено продължение на концепцията зад „As Ever", която е изградена върху интересите на Меган в готвенето, уюта и грижата към дома.

Още в първия епизод на кулинарната поредица, Меган сподели: "Когато дойде някой да отседне, едно от любимите ми неща е да подготвя стаята за гости". Вторият сезон на шоуто вече е заснет и се очаква да излезе тази есен – въпреки смесените реакции към първата част, предаде LifeDir.bg.

На уебсайта на марката се подчертава, че

"As Ever" е повече от марка - това е език на любовта. Създадена от Меган, херцогинята на Съсекс, As Ever ви приветства с колекция от продукти, всеки от които е вдъхновен от дългогодишната ѝ любов към готвенето, забавленията и домакинството."

Междувременно, Меган се радва на време със семейството си. Наскоро тя, принц Хари и децата им бяха видени в Дисниленд, където отбелязаха четвъртия рожден ден на дъщеря си Лилибет. Меган сподели моменти от празника в социалните мрежи.